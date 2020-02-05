LG و ZTE تنسحبان من معرض MWC 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا

فاطمة أيت طالب - دبي - تفشي فيروس كورونا أثر بالفعل على مرافق التصنيع في الصين، ولكن مع إرتفاع عدد المصابين في جميع أنحاء العالم، ربما ينبغي لنا أن نستعد لمزيد من الإضطرابات في قطاع الأجهزة المحمولة.

مثال على ذلك هو إعلان كل من LG و ZTE اليوم أنهما لن تحضرًا إلى المؤتمر العالمي للجوال MWC المقرر عقده بمدينة برشلونة الإسبانية نهاية هذا الشهر. وأكد متحدث بإسم شركة ZTE أن هذه الأخيرة ستلغي مؤتمرها الصحفي في معرض MWC 2020 بسبب الآثار الثانوية لتفشي فيروس كورونا، فضلا عن المشاكل اللوجيستية المتعقلة بتأخير السفر وتأشيرة الدخول.

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من ناحية أخرى، أصدرت شركة LG بيانًا توضح فيه أنه تقرر ” الإنسحاب من المشاركة في معرض MWC 2020 ” لمراعاة صحة موظفيها وشركائها وعملائها. ووفقا للشركة، فقد صرحت بالقول : ” يُزيل هذا القرار خطر تعريض مئات موظفي LG إلى السفر الدولي الذي أصبح بالفعل مقيدًا أكثر مع إنتشار فيروس كورونا عبر الحدود “.

كن مطمئنًا، لأنه ” بدلاً من المشاركة في معرض MWC 2020، ستعقد شركة LG فعاليات منفصلة في المستقبل القريب للإعلان عن منتجاتها المحمولة التي ستقوم بإصدارها في العام 2020 “.

في غضون ذلك، أصدرت منظمة GSM Association، وهي الجهة المنظمة لمعرض MWC بيانها الخاص والذي قالت فيه : ” هناك تأثير ضئيل على الحدث حتى الآن “. لاحظ أن هذا البيان صدر قبل إنسحاب كل من LG و ZTE. سوف تستمر فعاليات MWC 2020 كما هو مخطط لها، وقد إتخذت منظمة GSM Association بالفعل العديد من التدابير للمساعدة في التخفيف من إنتشار الفيروس.