شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: على عهدة الخبراء.. 24 تطبيقا خطيرا احذفها فورا من هاتفك الأندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد هواتف أندرويد من أكثر الهواتف الذكية المحمولة انتشارا فى جميع أنحاء العالم، ولكن إذا كنت تستخدم هاتف ذكى يعمل بنظام التشغيل التابع لجوجل، فقد يجعلك تقريرًا جديدًا تعيد النظر فى التطبيقات التى قمت بتثبيتها على جهازك الأندرويد، حيث اكتشف باحثين من شركة VPN Pro ما يصل إلى 24 تطبيق أندرويد خطير يحتوى على برامج ضارة، وذلك بحسب موقع مترو البريطانى.

وفى منشور حول النتائج ، أوضح الباحث يان يونجرين: "كشف بحثنا أنهم يطلبون قدراً كبيراً من الأذونات الخطرة، مما يعرض بيانات المستخدمين الخاصة للخطر، وتشمل هذه الأذونات الخطيرة القدرة على إجراء المكالمات والتقاط الصور وتسجيل الفيديو وتسجيل الصوت وغير ذلك الكثير."

ويتم تشغيل هذه التطبيقات من قبل شركة صينية تدعى Shenzhen HAWK ، وتم تنزيلها بالفعل أكثر من 382 مليون مرة، ولعل واحدة من أكثر التطبيقات شعبية تسمى Weather Forecast ، وفقًا لـ VPN Pro.

وبعد اكتشاف التطبيقات الخطرة، أبلغت VPN Pro النتائج إلى جوجل، التى قامت الآن بحذف التطبيقات من متجر جوجل بلاى، وقالت الشركة: "نحن نأخذ تقارير انتهاكات الأمان والخصوصية على محمل الجد، فإذا وجدنا سلوكًا ينتهك سياساتنا، فإننا نتحرك، وبناءً على النتائج، يحث الباحثون مستخدمى أندرويد على توخى الحذر من التطبيقات التى يقوموا بتنزيلها".

ما هى التطبيقات الخطيرة:

HI VPN, Free VPN

Soccer Pinball

Dig It

Laser Break

Word Crush

Music Roam

Word Crossy!

Puzzle Box

World Zoo

Private Browser

Calendar Lite

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Turbo Browser

Joy Launcher

Virus Cleaner 2019

Super Cleaner

Hi Security 2019

Candy Selfie Camera

Super Battery

Candy Gallery

Hi VPN Pro

Net Master

filemanager

Sound Recorder

Weather Forecast