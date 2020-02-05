شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تدعو المجتمع الدولى لتهيئة بيئة صالحة لتطوير تقنية الـ5G للاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج اليوم الأربعاء إن تقنية الجيل الخامس تعد اتجاها مهما لتطوير التقنية المعلوماتية ويجب على المجتمع الدولى توفير بيئة منفتحة وعادلة وغير تمييزية، تقوم على الاحترام والثقة المتبادلين لتطوير هذه التقنية، للمشاركة فى الثورة العلمية والتقنية الجديدة وتحقيق منافع مشتركة وتنمية مشتركة.

وأضافت يينج – فى تصريح لها اليوم تعليقا على تقرير حول (أمن الاتصالات للجيل الخامس) نشرته هيئة أبحاث صينية - أن التقرير يلخص بشكل منهجى التكنولوجيا الأساسية للجيل الخامس إضافة إلى تطبيقاتها المختلفة والمخاطر الأمنية المحتملة، كما يطرح مفاهيم الأمن والإجراءات لضمانه ويعرب عن التطلعات لتعزيز التعاون بين الأطراف المعنية لدفع تطوير تقنية الجيل الخامس والارتفاع بمستوى الأمن لهذه التقنية.

ويأتى هذا التصريح بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة البريطانية، إنها ستسمح لهواوى تكنولوجيز عملاق الاتصالات الصينى بدور محدود فى بناء شبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول، وأضافت أن الموردين ذوى المخاطر المرتفعة سيتم استبعادهم من الأعمال الحساسة ذات الصلة بالشبكات وأن مشاركتهم ستقتصر على أعمال لا تتسم بالحساسية وبنسبة لا تتجاوز 35 فى المئة.

Advertisements

وتريد الولايات المتحدة أن يحظر رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون شركة هواوى نهائيا وتقول إن بكين قد تستخدم معدات الشركة فى سرقة أسرار غربية بينما تنفى هواوى أى صلة لها بأنشطة تجسس.

جدير بالذكر كشف تقرير سابق أن 4 سنوات هى مدة انتشار الجيل الخامس للمحمول 5G بالعالم والذى تقدمه بعض الدول بشكل تجريبى وفى مناطق محدودة مثل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وتعمل العديد من الدول على تهيئة شبكاتها والبنية التحتية لديها للسماح بتقديم الخدمة التى تعطى سرعات خارقة فى نقل البيانات.

وسيبدأ العالم فى الانتقال للجيل الخامس للمحمول تدريجيا بداية من العام المقبل 2020 ويستمر انتشار التقنية فى العالم من 3 إلى 4 سنوات وفقا لتصريحات سابقة لسيريجو بونومو رئيس مجموعة دراسة الاتصالات الراديوية بالاتحاد الدولى للاتصالات.