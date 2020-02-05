شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مارك زوكربيرج يحتفل بعيد ميلاد فيس بوك الـ16 بـ "البصل المحمر".. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما يرفع مارك زوكربيرج شعار البساطة فى حياته، واختار مؤسس الشبكة الإجتماعية الأشهر فى العالم، الاحتفال بالذكرى السادسة عشرة لتأسيس الموقع، بالبصل المقلي وشمعة تجمل رقم 16 فقط دون وجود احتفال كبير أو تورتة ضخمة علي سبيل المثال.

ونشر مارك صورة للاحتفال، عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، مصحوبة بتعليق :" هذا جعلني ابتسم. عيد ميلاد سعيد ، فيس بوك".





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كان مارك قد كتب :"اليوم هو عيد ميلاد فيس بوك ال 16! عندما بدأت في بناء موقع الويب، لم أتخيل أبدًا أنه سينمو ليوفر الاتصال بمليارات الأشخاص حول العالم، اعتقدت أن شيئًا كهذا ضروري للبناء من أجل العالم، لكنني اعتقدت أن شخصًا آخر سيفعل ذلك، لكننا نؤمن بعمق أكبر في قوة ربط الناس، لذلك واصلنا المضي قدمًا عندما شكك الآخرون".



مارك

وتابع :" لقد تعلمت الكثير منذ عام 2004، كانت السنوات القليلة الماضية على وجه الخصوص متواضعة للغاية، أحد أهم الدروس التي تعلمتها هو أن تدافع دائمًا عن مبادئك، حتى لو كانت غير شعبية أو قديمة".

و يحتفل موقع فيس بوك اليوم بعيد ميلاده الـ16، إذ ظهر الموقع الاجتماعى الأول فى العالم يوم 4 فبراير عام 2004، وتم تأسيسه بواسطة مارك زوكربيرج مع زملائه فى الكلية وطلاب جامعة هارفارد إدواردو سافرين وأندرو مكولوم وداستن موسكوفيتز وكريس هيوز، وخلال 24 ساعة من انطلاقه، قام 1200 طالب من جامعة هارفارد بالتسجيل، وبعد شهر واحد كان لدى أكثر من نصف الطلاب الجامعيين "بروفايل".

و في عام 2004م سجّل في الفيسبوك 250 ألف طالب من 34 جامعة مختلفة، وفي نهاية العام 2004 بلغ مشتركي الفيسبوك مليون مستخدم نشط، وبالتدريج شمل معظم الجامعات في الولايات المتحدة وكندا، وبحلول سبتمبر 2006، لكل شخص لديه عنوان بريد إلكتروني ساري المفعول إلى جانب شرط السن البالغ من العمر 13 عاما وما فوق.