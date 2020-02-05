شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب شات يحقق إيرادات 560.88 مليون دولار بالربع الأخير من 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة سناب المالكة لتطبيق سناب شات، عن نتائجها المالية للربع الرابع من عام 2019، حيث ارتفعت إيراداتها، من بيع الإعلانات على سناب شات، بنسبة 44 % مقارنةً بالعام السابق، ووصلت إلى 560.88 مليون دولار، مع متوسط ​​عائد لكل مستخدم 2.58 دولارًا خلال الربع الرابع من العام السابق.

وبحسب ما نشرته الشركة عبر مدونتها الرسمية، فقد وصل عدد المستخدمين النشطين يوميا إلى 218 مليون مستخدم، وذلك خلال الأشهر الثلاثة المنتهية فى 31 ديسمبر، بزيادة 17 % على أساس سنوى، فيما قال إيفان شبيجل الرئيس التنفيذى لشركة سناب، فى بيان: القوة فى أعمالنا الأساسية تمنحنا الثقة فى نمونا وربحنا على المدى الطويل ونحن متحمسون للاستفادة من هذه النتائج فى عام 2020 وما بعده".

كما كشفت سناب عن مجموعة من الإرشادات حول إيرادات الربع الأول من 2020، والتى قالت فيها :" نتوقع تحقيق ما بين 450 مليون دولار و 470 مليون دولار، تواجه منافسة قوية من عمالقة الإعلانات الرقمية جوجل وفيس بوك".

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ورغم المنافسة الشديدة من فيس بوك وتيك توك، تمكن سناب شات من الاستمرار فى تطوير قاعدة مستخدميه مع زيادة مبيعات الإعلانات من خلال التركيز على المستخدمين الشباب وتقنية الواقع المعزز، لكن لا يملك تطبيق سناب شات سوى 0.5 % من إيرادات الإعلانات الرقمية على مستوى العالم، بينما تمتلك شركة فيس بوك حوالى 21.1 %، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن شركة أبحاث السوق eMarketer.

فيما قال Jeremi Gorman، كبير مسئولى الأعمال فى الشركة إنه يركز على زيادة إجمالى عدد المعلنين فى سناب شات بالإضافة إلى تنويع أنواع المعلنين الذين تعمل معهم الشركة، وارتفع صافى خسارة سناب إلى 240.7 مليون دولار، من 191.67 مليون دولار، قبل عام.