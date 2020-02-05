تكنولوجيا: هاتف Galaxy M31 ينطلق قريباً بمستشعر 64 ميجا بيكسل وبطارية بقدرة أعلى

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في إعلان تشويقي نشر اليوم حول هاتف Galaxy M31 تم تأكيد بعض المواصفات في الهاتف الذي ينطلق قريباً في السوق الهندي بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل.

تستعد العملاق الكوري لإطلاق إصدار جديد من هواتفها المتوسطة، واليوم أكدت أحدث الإعلانات التشويقية على أن هاتف Galaxy M31 يأتي بقدرة أعلى للبطارية.

بعد أن قدمت شركة سامسونج Galaxy M30s خلال العام الماضي، تستعد الآن لإطلاق هاتف Galaxy M31 الذي يأتي بمستشعر سامسونج ISOCELL Bright GW1.

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ومن المقرر وفقاً للتسريبات السابقة أن يأتي هاتف Galaxy M31 بسعة تخزين 64 جيجا بايت في النموذج الرئيسي، كما يضم كاميرة خلفية بإعدادات رباعية، يأتي من بينها مستشعر 5 ميجا بيكسل بعدسات macro، مع مستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخر بدقة 5 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

أيضاً من المقرر أن يضم الهاتف معالج Exynos 9611، كما يتميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 10، مع واجهة One UI 2.0.

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