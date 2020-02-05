سماعات +Galaxy Buds الجديدة القادمة من سامسونج ستمتاز بعمر أفضل للبطارية

فاطمة أيت طالب - دبي - ستعقد شركة سامسونج مؤتمرًا صحفيًا في الأسبوع المقبل، وهو الحدث حيث من المتوقع أن تقوم شركة سامسونج بالكشف عن تشكيلة Galaxy S20 Series و Galaxy Z Flip إضافة إلى سماعات +Galaxy Buds. وحتى ذلك الحين، فقد نشر المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass والمعروف بإسم الشهرة evleaks الآن قائمة مواصفات سماعات +Galaxy Buds القادمة من سامسونج، وهو الأمر الذي كشف لنا أن سماعات الأذن الجديدة هذه ستحصل على بطارية ذات عمر أفضل مقابل 20 دولار إضافية فقط، فهذه السماعات ستكلف 149 دولار أمريكي.

ستحتفظ السماعات والعلبة الخاصة بها بنفس الأبعاد، على الرغم من أنه من المتوقع أن تكون السماعات أثقل بنسبة 10 في المئة، فهي ستزن 6.3 جرام لكل سماعة. ستمتاز البطارية الموجودة بداخلها بسعة أكبر، مما يؤدي إلى تحسين عمر البطارية.

سماعات Galaxy Buds الحالية تدعم الإقتران بجهاز واحد فقط، وتحتوي على إثنين من الميكروفونات، أحدهما خارجي والأخر داخلي ولا يقومان بالفعل بعمل لائق في توفير تجربة واضحة أثناء الإتصال. يبدو أن سماعات +Galaxy Buds ستأتي مع إثنين من الميكروفونات الخارجية، ونأمل أن تتمكن من السماح للمستخدمين المحتملين بالحصول على تجربة إتصال مناسبة خالية من الضوضاء والتشوهات.

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تسريب اليوم يؤكد لنا كذلك أن سماعات +Galaxy Buds الجديدة لن تدعم تقنية إلغاء الضوضاء، وبالتالي يجب الإعتماد على الإدخال المحكم لسماعة الأذن لعزل الصوت المحيط. نظرًا لعدم وجود تغيير في الحجم، فإننا لا نتوقع حدوث تحسن كبير في جودة الصوت أثناء تشغيل الموسيقى، على الرغم من أن سماعات Galaxy Buds تقدم تجربة صوتية رائعة مقارنة بسعرها، ومن المحتمل أن تكون سماعات +Galaxy Buds جيدة على الأقل.

عمومًا، سنتأكد من كل شيء عندما ستقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن سماعات +Galaxy Buds جنبًا إلى جنب مع سلسلة هواتف Galaxy S20 Series و Galaxy Z Flip في الأسبوع المقبل. لذلك، لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.

https://twitter.com/evleaks/status/1224805381685284864