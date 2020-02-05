تسريب صور واقعية جديدة تستعرض لنا الهاتفين +Galaxy S20 و Galaxy S20 Ultra

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Galaxy S20 Series في اليوم 11 من شهر فبراير المقبل بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية. وحتى ذلك الحين، فنحن لا نزال نتلقى التسريبات ذات الصلة بهذه التشكيلة على نحو مستمر، واليوم تم تسريب صور واقعية جديدة تستعرض لنا الهاتفين Galaxy S20 Ultra و +Galaxy S20.

كما تلاحظون، هذه الصور المسربة الواقعية الجديدة تتماشى مع التسريبات السابقة، فهي تؤكد لنا من جديد أن الهاتف Galaxy S20 Ultra سيضم أربع كاميرات في وحدة ضخمة تتواجد في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية، ومن بينها كاميرا مقربة تستند على مبدأ المنظار توفر تقريبًا رقميًا يصل إلى ×100. هذه الصور تؤكد لنا كذلك أن الهاتف +Galaxy S20 سيضم بدوره أربع كاميرات في وحدة مستطيلة الشكل تتواجد في الركن الأيسر العلوي من الواجهة الخلفية على الرغم من أن هناك إختلاف واضح في تصميم وحدتي الكاميرات في هذين الهاتفين.

وفيما يخص المواصفات التقنية لسلسلة هواتف Galaxy S20 Series، فقد ذكرت التسريبات السابقة أنها ستكون كالتالي :

Galaxy S20 5G

شاشة Infinity-O Dynamic AMOLED بحجم 6.7 إنش وبدقة +QuadHD تمتاز بمعدل التحديث 120Hz

مكبرات صوتية مزدوجة من شركة AKG تدعم نظام الصوت Dolby Atmos

معالج ثماني النوى من طراز Exynos 990

ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع لما يصل إلى 1 تيرابايت عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

كاميرا أساسية بدقة 12MP، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12MP، وكاميرا مُقربة بدقة 64MP توفر تقريبًا بصريبًا قدره ×3 وتقريبًا رقميًا يصل إلى ×30

كاميرا أمامية بدقة 10MP تسجل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية

بطارية بسعة 4000mAh

شهادة IP68 لمقاومة المياه والغبار

نظام Android 10 مع واجهة Samsung One UI 2.0

Galaxy S20+ 5G

شاشة Infinity-O Dynamic AMOLED بحجم 6.2 إنش وبدقة +QuadHD تمتاز بمعدل التحديث 120Hz

مكبرات صوتية مزدوجة من شركة AKG تدعم نظام الصوت Dolby Atmos

معالج ثماني النوى من طراز Exynos 990

ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع لما يصل إلى 1 تيرابايت عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

كاميرا أساسية بدقة 12MP، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12MP، وكاميرا مُقربة بدقة 64MP توفر تقريبًا بصريبًا قدره ×3 وتقريبًا رقميًا يصل إلى ×30 ، فضلا عن كاميرا Time Of Flight لإستشعار معلومات العمق

كاميرا أمامية بدقة 10MP تسجل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية

بطارية بسعة 4500mAh

شهادة IP68 لمقاومة المياه والغبار

نظام Android 10 مع واجهة Samsung One UI 2.0

Galaxy S20 Ultra 5G