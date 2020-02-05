Sony نجحت في بيع 1.3 مليون هاتف ذكي في الربع الأخير من العام 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - عادة ما تكون الأنباء حول وضعية شركة Sony في سوق الهواتف الذكية رديئة، فالشركة لم تعد كما كانت من قبل، وكانت مبيعاتها في مأزق خلال السنوات القليلة الماضية. أصدرت الشركة اليوم تقريرها المالي للربع الثالث من سنتها المالية ( الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر )، وكانت الأرقام في الواقع ليست سيئة كما توقعنا.

تمكنت شركة Sony في الربع الأخير من العام 2019 من بيع 1.3 مليون هاتف ذكي، وهو ما يمثل ضعف ما تمكنت الشركة اليابانية من بيعه في الربع السابق والبالغ حوالي 600 آلف وحدة.

يُظهر التقرير إنخفاضًا بنسبة 20 في المئة في الأرباح مقارنة مع نفس الفترة من العام 2018 بسبب ضعف المبيعات من مستشعرات الكاميرات أو المحتوى من قسم الترفيه في الشركة. شهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2019 بلوغ الأرباح التشغيلية للشركة حوالي 2.75 مليار دولار أمريكي، وهو ما يُعتبر إنخفاضًا عن نفس الربع من العام 2018 عندما بلغت الأرباح التشغيلية نحو 3.46 مليار دولار أمريكي.

قامت الشركة اليابانية بتحسين توقعاتها لأرباح العام بأكمله بحوالي 5 في المئة، فبدلاً من 840 مليار ين ياباني، تتوقع شركة Sony الآن أن تكسب ما يُعادل 8.07 مليار دولار أمريكي عندما تنتهي السنة المالية في 31 مارس 2020.