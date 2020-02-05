شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احذر.. ثغرة بتطبيق واتس آب على أجهزة الكمبيوتر تمكن الهاكرز من سرقة ملفاتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ إطلاقها فى عام 2016، أصبحت نسخة تطبيق واتس آب على أجهزة الكمبيوتر الأكثر استخداما، إذ أصبح بإمكان المستخدمين الدردشة على واتس آب عبر جهاز الكمبيوتر الخاص بهم، من خلال مزامنة هواتفهم مع الأجهزة المختلفة، اكتشف الباحثون الآن ثغرة بنسخة التطبيق على أجهزة الكمبيوتر، والتى قد تسمح للهاكرز بالوصول إلى ملفاتك الخاصة.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، تم اكتشاف هذه الثغرة بواسطة الباحث الأمنى ​​"جال ويزمان"، والذى وجد أنها تؤثر على المستخدمين عند ربط هاتف أيفون بجهاز كمبيوتر عبر تطبيق واتس آب، فباستخدام JavaScript ، وجد وايزمان" ثغرة فى سياسة أمان محتوى واتس آب، والتى سمحت له بالقيام بتجاوزات والتلاعب بالبرمجة النصية للمواقع عبر تطبيق سطح المكتب.

ومما يدعو إلى القلق أن هذا سمح له بسهولة بالوصول إلى الملفات الخاصة من نظام الملفات المحلى على تطبيق سطح المكتب.

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وفى الوقت نفسه، قد تمكن هذه الثغرة الهاكرز أيضًا باستهداف المستخدمين المطمئنين باستخدام تعليمات برمجية ضارة أو روابط تم دمجها برسائلهم، وبعد العثور على الثغرة، السيد ويزمان واتس آب، الذى قام الآن بإصلاح المشكلة.

وقال متحدث باسم واتس آب: "نحن نعمل بانتظام مع كبار الباحثين فى مجال الأمن لمعرفة التهديدات المحتملة لمستخدمينا، وفى هذه الحالة، قمنا بإصلاح مشكلة قد تؤثر نظريًا على مستخدمى أيفون الذين ضغطوا على رابط ضار أثناء استخدام واتس آب على سطح المكتب الخاص بهم، وتم إصلاح الخلل على الفور وتم حل المشكلة نهائيا منذ منتصف ديسمبر."

جدير بالذكر توقف تطبيق الدردشة المملوك لفيس بوك عن العمل لدى عدد من المستخدمين ابتداء من يوم 1 فبراير الجارى، وظهرت للمستخدمين أصحاب الهواتف القديمة التى تم رفع الدعم عنها، رسالة على التطبيق تخبرهم أنه حان وقت الترقية.