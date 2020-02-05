LG ستبيع هواتف 5G الراقية في بلدان أمريكا الشمالية وأوروبا فقط

فاطمة أيت طالب - دبي - قسم الهواتف الذكية في شركة LG ينزف المال منذ عدة سنوات، ولكن الشركة الكورية الجنوبية لديها خطط للعودة إلى سكة الأرباح في الفترة القادمة. يتمثل جوهر الإستراتيجية الجديدة في التركيز على الهواتف الذكية الراقية والتي سيتم إستقبالها على نحو جيد من قبل السوق، وتوكيل مهمة تصنيع هواتفها الذكية المتوسطة والإقتصادية للشركات الأخرى.

لن يتوفر الهاتف LG V60 ThinQ وغيره من الهواتف الرائدة الأخرى للشركة إلا في أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا حيث لا يخجل العملاء من الأسعار المرتفعة. وبالنسبة لكوريا الجنوبية، فسوف تعمل شركة LG على الترويج للهواتف الذكية ” ذات الإمتيازات الكبيرة ” وذات السعر المعقول مع 5G لأن السوق الكوري الجنوبي أكثر حساسية للسعر. يُفترض أن يعني هذا أن شركة LG ستبيع هواتف مثل LG G9 وما شابهها في كوريا الجنوبية.

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ستركز شركة LG على هواتف 5G في العام 2020 من خلال إستغلال المكانة الضعيفة مؤقتًا لكل من آبل و Huawei من أجل بيع أكبر عدد ممكن من الوحدات في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا الجنوبية وأوروبا. ستصل أولى هواتف iPhone المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G في الربع الرابع من هذا العام بينما تتعامل شركة Huawei مع الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي تحد من عدد هواتف 5G التي يمكنها بيعها هذا العام.

بالنسبة للهواتف الإقتصادية والمتوسطة، ترى شركة LG أنه سيكون من الأنسب توكيل مهمة تصنيع هذه الهواتف لشركات أخرى. تتمثل الخطة هذا العام في الحصول على 20 مليون هاتف مصنع من قبل الشركات الأخرى من بين إجمالي الهواتف الذكية التي تحمل العلامة التجارية والتي تقدر بـ 34 مليون وحدة والتي سيتم تصنيعها في العام 2020.

الهدف العام هو استعادة مكانة LG الأصلية في السوق بحلول العام 2021 والعودة إلى الربحية.