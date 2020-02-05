الموقع الرسمي لشركة سامسونج يُؤكد الإسم Galaxy S20 عن طريق الخطأ

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فاطمة أيت طالب - دبي - التسريبات ذات الصلة بسلسلة هواتف Galaxy S20 Series ظلت تتدفق إلى شبكة الإنترنت طيلة الفترة الماضية، ولكن دائمًا يكون من المميز الحصول على بعض التأكيدات حتى ولو كانت غير مقصودة من الشركة نفسها، تمامًا كما حدث الآن.
في الواقع، لقد قام القائمين على الموقع الرسمي لشركة سامسونج في ألمانيا برفع صور لبعض الأغطية الواقية الرسمية المصممة لسلسلة هواتف Galaxy S20 Series. هذه الصور لم تؤكد لنا فقط تصميم بعض هذه الهواتف، وإنما أكدت لنا صحة التسريبات والشائعات السابقة التي ذكرت بأن هواتف سامسونج الرائدة القادمة ستحمل إسم Galaxy S20 Series بدلاً من Galaxy S11 Series. وكما يمكنك أن تتوقع، فقد ظهرت تلك الصور لفترة وجيزة فقط على الموقع الرسمي لشركة سامسونج قبل أن يتم إزالتها الآن.
بالنظر إلى أن التشكيلة القادمة هذا العام ستحمل إسم Galaxy S20 Series، فهذا يعني أن التشكيلة القادمة في العام المقبل ستحمل إسم Galaxy S21 Series أو Galaxy S30 Series في حالة إذا قررت شركة سامسونج تغيير نظام التسمية الجديد المتبع حاليًا.
وفيما يخص المواصفات التقنية لسلسلة هواتف Galaxy S20 Series، فقد ذكرت التسريبات السابقة أنها ستكون كالتالي :
Galaxy S20 5G
- شاشة Infinity-O Dynamic AMOLED بحجم 6.7 إنش وبدقة +QuadHD تمتاز بمعدل التحديث 120Hz
- مكبرات صوتية مزدوجة من شركة AKG تدعم نظام الصوت Dolby Atmos
- معالج ثماني النوى من طراز Exynos 990
- ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع لما يصل إلى 1 تيرابايت عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD
- كاميرا أساسية بدقة 12MP، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12MP، وكاميرا مُقربة بدقة 64MP توفر تقريبًا بصريبًا قدره ×3 وتقريبًا رقميًا يصل إلى ×30
- كاميرا أمامية بدقة 10MP تسجل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية
- بطارية بسعة 4000mAh
- شهادة IP68 لمقاومة المياه والغبار
- نظام Android 10 مع واجهة Samsung One UI 2.0
Galaxy S20+ 5G
- شاشة Infinity-O Dynamic AMOLED بحجم 6.2 إنش وبدقة +QuadHD تمتاز بمعدل التحديث 120Hz
- مكبرات صوتية مزدوجة من شركة AKG تدعم نظام الصوت Dolby Atmos
- معالج ثماني النوى من طراز Exynos 990
- ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع لما يصل إلى 1 تيرابايت عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD
- كاميرا أساسية بدقة 12MP، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12MP، وكاميرا مُقربة بدقة 64MP توفر تقريبًا بصريبًا قدره ×3 وتقريبًا رقميًا يصل إلى ×30، فضلا عن كاميرا Time Of Flight لإستشعار معلومات العمق
- كاميرا أمامية بدقة 10MP تسجل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية
- بطارية بسعة 4500mAh
- شهادة IP68 لمقاومة المياه والغبار
- نظام Android 10 مع واجهة Samsung One UI 2.0
Galaxy S20 Ultra 5G
- شاشة Infinity-O Dynamic AMOLED بحجم 6.9 إنش وبدقة +QuadHD تمتاز بمعدل التحديث 120Hz
- مكبرات صوتية مزدوجة من شركة AKG تدعم نظام الصوت Dolby Atmos
- معالج ثماني النوى من طراز Exynos 990
- ذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 512GB قابلة للتوسع لما يصل إلى 1 تيرابايت عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD
- كاميرا أساسية بدقة 108MP، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12MP، وكاميرا مُقربة بدقة 48MP توفر تقريبًا بصريبًا قدره ×10 وتقريبًا رقميًا يصل إلى ×100، فضلا عن كاميرا Time Of Flight لإستشعار معلومات العمق
- كاميرا أمامية بدقة 40MP تسجل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية
- بطارية بسعة 5000mAh
- شهادة IP68 لمقاومة المياه والغبار
- نظام Android 10 مع واجهة Samsung One UI 2.0
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