الموقع الرسمي لشركة سامسونج يُؤكد الإسم Galaxy S20 عن طريق الخطأ

فاطمة أيت طالب - دبي - التسريبات ذات الصلة بسلسلة هواتف Galaxy S20 Series ظلت تتدفق إلى شبكة الإنترنت طيلة الفترة الماضية، ولكن دائمًا يكون من المميز الحصول على بعض التأكيدات حتى ولو كانت غير مقصودة من الشركة نفسها، تمامًا كما حدث الآن.

في الواقع، لقد قام القائمين على الموقع الرسمي لشركة سامسونج في ألمانيا برفع صور لبعض الأغطية الواقية الرسمية المصممة لسلسلة هواتف Galaxy S20 Series. هذه الصور لم تؤكد لنا فقط تصميم بعض هذه الهواتف، وإنما أكدت لنا صحة التسريبات والشائعات السابقة التي ذكرت بأن هواتف سامسونج الرائدة القادمة ستحمل إسم Galaxy S20 Series بدلاً من Galaxy S11 Series. وكما يمكنك أن تتوقع، فقد ظهرت تلك الصور لفترة وجيزة فقط على الموقع الرسمي لشركة سامسونج قبل أن يتم إزالتها الآن.





بالنظر إلى أن التشكيلة القادمة هذا العام ستحمل إسم Galaxy S20 Series، فهذا يعني أن التشكيلة القادمة في العام المقبل ستحمل إسم Galaxy S21 Series أو Galaxy S30 Series في حالة إذا قررت شركة سامسونج تغيير نظام التسمية الجديد المتبع حاليًا.

وفيما يخص المواصفات التقنية لسلسلة هواتف Galaxy S20 Series، فقد ذكرت التسريبات السابقة أنها ستكون كالتالي :

Galaxy S20 5G

شاشة Infinity-O Dynamic AMOLED بحجم 6.7 إنش وبدقة +QuadHD تمتاز بمعدل التحديث 120Hz

مكبرات صوتية مزدوجة من شركة AKG تدعم نظام الصوت Dolby Atmos

معالج ثماني النوى من طراز Exynos 990

ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع لما يصل إلى 1 تيرابايت عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

كاميرا أساسية بدقة 12MP، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12MP، وكاميرا مُقربة بدقة 64MP توفر تقريبًا بصريبًا قدره ×3 وتقريبًا رقميًا يصل إلى ×30

كاميرا أمامية بدقة 10MP تسجل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية

بطارية بسعة 4000mAh

شهادة IP68 لمقاومة المياه والغبار

نظام Android 10 مع واجهة Samsung One UI 2.0

Galaxy S20+ 5G

شاشة Infinity-O Dynamic AMOLED بحجم 6.2 إنش وبدقة +QuadHD تمتاز بمعدل التحديث 120Hz

مكبرات صوتية مزدوجة من شركة AKG تدعم نظام الصوت Dolby Atmos

معالج ثماني النوى من طراز Exynos 990

ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع لما يصل إلى 1 تيرابايت عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD

كاميرا أساسية بدقة 12MP، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 12MP، وكاميرا مُقربة بدقة 64MP توفر تقريبًا بصريبًا قدره ×3 وتقريبًا رقميًا يصل إلى ×30 ، فضلا عن كاميرا Time Of Flight لإستشعار معلومات العمق

كاميرا أمامية بدقة 10MP تسجل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية

بطارية بسعة 4500mAh

شهادة IP68 لمقاومة المياه والغبار

نظام Android 10 مع واجهة Samsung One UI 2.0

Galaxy S20 Ultra 5G