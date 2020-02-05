شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تصنع صاروخا فريدا من نوعه يمكن استخدامه أكثر من مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد روسيا لصنع صاروخ فريد من نوعه، كشف فيتالى دافيدوف، نائب المدير العام لمؤسسة الأبحاث الواعدة، فى تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" أن الصاروخ الجديد المزمع إنشاؤه يقدر على العودة إلى الأرض ليستخدم مرات عديدة أخرى فى حمل ما يجب حمله إلى الفضاء، وستتم أولاً صناعة النموذج التجريبى من هذا الصاروخ وهو أول صاروخ من نوعه، إذ لا يوجد فى العالم الآن صاروخ يستطيع العودة إلى الأرض بعد إطلاقه ليستخدم مرة ثانية وثالثة ورابعة.

وعبر نائب المدير العام لمؤسسة الأبحاث الواعدة عن اعتقاده بأنهم سيبدأون العمل فى مشروع صنع الصاروخ الفريد من نوعه فى النصف الأول من العام الجارى على أن يتم إطلاق النموذج التجريبى منه فى عام 2023 عندما يجب أن تبدأ روسيا تختبره فى الجو.

وأطلق على الصاروخ المقرر إنشاؤه اسم "كريلو-إس في". وسيبلغ طوله 7 أمتار وقطره 0.8 متر. وسيعادل حجم النموذج التجريبى ثلث حجمه. وستبلغ سرعة صاروخ "كريلو" 6 ماخ (أى 6 أمثال سرعة الصوت تقريبا).

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وسيستخدم صاروخ "كريلو" لوضع الأقمار الصناعية فى مواقعها المدارية الخاصة بها فى الفضاء. ويزمع استخدامه أيضا فى تجربة التقنيات الطائرة الأسرع كثيرا من الصوت.

جدير بالذكر أعلنت شركة CosmoCurs الروسية أنها ستبدأ هذا العام باختبار محرك تطوره لمركبة مخصصة لنقل السياح إلى الفضاء.

وقال المدير العام للشركة بافل بوشكين - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية أمس الثلاثاء - "الخطوة المهمة التى سنقوم بها هى اختبار محرك مخصص لمركبة السياحة الفضائية الروسية التى نشارك فى تطويرها، هذا المحرك الذى يأتى بعزم دفع يبلغ أكثر من 3.5 طن من المخطط اختباره خريف العام الجارى، بينما تجرى فى الوقت الحالى عمليات تطوير أجزاء المحرك التى ستخضع لاختبارات مستقلة، وسيتحقق الخبراء من عينات المواد التى تدخل فى تصنيع هذه الأجزاء، ويتأكدون من متانتها وقدرتها على تحمل فروقات درجات الحرارة الكبيرة، وستجرى الاختبارات فى منشآت خاصة تقع فى ضواحى العاصمة موسكو".