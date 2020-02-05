كم ربحت جوجل من إعلانات يوتيوب على مدار 3 سنوات؟

أعلن “يوتيوب” أن إيرادات الإعلانات قد تجاوزت 15 مليار دولار فى عام 2019 – وهو ما يزيد تسعة أضعاف عن ما دفعته جوجل مقابل الاستحواذ على موقع مشاركة الفيديو منذ 14 عامًا، وأصدرت ألفابيت، الشركة الأم لجوجل، أرقام الإيرادات الخاصة بيوتيوب للمرة الأولى على الإطلاق فى تقرير أرباحها عن السنة المالية 2019، إذ تشكل الإعلانات على موقع الفيديو الآن حوالى 9% من إجمالى إيرادات شركة ألفابيت، والتى بلغت 162 مليار دولار العام الماضي.

ووفقًا لموقع “بيزنس إنسايدر” البريطانى، يعد الكشف عن أرقام إعلانات يوتيوب نهاية فترة طويلة من الصمت، إذ تعد هذه المرة الأولى التى تعلن فيها جوجل عن هذه الأرقام منذ الاستحواذ على يوتيوب فى عام 2006، كما أصدرت ألفابيت أيضًا عائدات جوجلCloud لأول مرة، والتى بلغت حوالى 2.6 مليار دولار خلال هذا الربع.

وفي نفس السياق ارتفعت أرباح شركة “ألفابت” الشركة الأم لجوجل بـ19% لتتفوق على التقديرات في الربع الأخير من العام الماضي، لكن الإيرادات فشلت في الوفاء بالتوقعات، وكشفت نتائج أعمال الشركة المالكة لمحرك البحث “جوجل” أنها حققت صافي أرباح بقيمة 10.67 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقارنة مع 8.94 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2018.

فيما كانت توقعات المحللين تشير إلى أن نصيب سهم “ألفابت” من الأرباح سيصل إلى 12.49 دولار خلال نفس الفترة، كما ارتفعت الإيرادات بنحو 17% لتصل إلى 46.07 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي، مقابل 39.27 مليار دولار في الربع المقارن من العام السابق له.

وفي إجمالي 2019، ارتفعت إيرادات “ألفابت” بنحو 18% لتصل إلى 161.85 مليار دولار مقارنة مع 2018، كما صعدت الأرباح إلى 34.34 مليار دولار في 2019، مقارنة مع 30.73 مليار دولار في العام السابق له.