جوجل دفعت لمطوري أندرويد نحو نصف ما دفعته آبل

أكدت شركة جوجل أنها دفعت أكثر من 80 مليار دولار لمطوري أندرويد على مستوى العالم باستثناء السوق الصينية (حيث لا تتوفر خدمات جوجل) منذ إطلاق متجرها الرقمي Play Store في شهر مارس 2012، وهو رقم أقل بكثير من مبلغ 155 مليار دولار الذي دفعته آبل لمطوري تطبيقات متجرها الرقمي App Store.

وجاء تأكد جوجل عبر

Today, @sundarpichai shared that developers around the world (excl. China) have earned more than $80 billion to date on @GooglePlay. Our platform can’t succeed without the help of our developer ecosystem, so a huge thank you for all you do!