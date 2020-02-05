شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تويتر" تعتذر عن ثغرة تهدد خصوصية المستخدمين وتعد بإصلاحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت "تويتر" اعتذارا رسميا لمستخدميها، وأعلنت أنها تعالج مشكلة خطيرة تتعلق بخصوصية مستخدمى تطبيقها حول العالم، وأشارت الشركة على مدونتها المتعلقة بشئون الخصوصية إلى أنها علمت فى 24 ديسمبر الفائت بوجود شبكة من الحسابات الوهمية على تطبيقها، كانت تستغل ميزة فى التطبيق تربط بين حسابات المستخدمين وأرقام هواتفهم، وعن طريقها تمكنوا من الوصول إلى أرقام العملاء، وقامت بحظر عدد كبير من تلك الحسابات.

وقالت الشركة : "نضع دائمًا الأولوية لحماية الخصوصية وسلامة مستخدمى "تويتر"، ونحاول معالجة المشكلة المذكورة فى أقرب وقت، نحن نتبادل مع المستخدمين تفاصيل التحقيق، ليكونوا على دراية بالمشكلة ومعرفة كيفية حلها".، حسب روسيا اليوم.

وأضافت: "نحن نأسف بشدة لما حدث.. نتفهم ونقدر ثقة العملاء بنا ، ونسعى جاهدين لتبرير هذه الثقة كل يوم".

ونشرت الشركة فى المدونة رابطا لطلب إلكترونى يمكن للمستخدمين من خلاله التواصل مع المختصين لديها للاستفسار حول المشكلة المذكورة وإيجاد سبل لمعالجتها وضمان أمن حساباتهم.

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وقالت شركة تويتر يوم الاثنين إنها اكتشفت محاولات يُحتمل أنها من قبل جهات تدعمها دولة للحصول على أرقام هواتف مرتبطة بحسابات مستخدمين، بعدما كشف باحث أمنى عن ثغرة فى خاصية "تحميل جهات الاتصال" بالشركة.

وأوضحت الشركة فى بيان نشرته على مدونة الخصوصية، أن تويتر رصدت "عددا كبيرا من الطلبات" لاستخدام هذه الخاصية من عناوين بروتوكولات إنترنت (آى.بى) فى إيران وإسرائيل وماليزيا. وقالت دون مزيد من التفاصيل إن "بعض عناوين بروتوكولات الإنترنت هذه قد تكون لها صلات بجهات ترعاها دولة".

ولم تفصح متحدثة باسم الشركة عن عدد أرقام هواتف المستخدمين التى واجهت هذه المحاولات، وقالت إن تويتر لا تستطيع تحديد جميع الحسابات التى قد تكون تأثرت.