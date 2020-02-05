تكنولوجيا: إلغاء المؤتمرات الخاصة بشركة LG وZTE في فعاليات MWC 2020 القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد الكثير من الشركات لإنطلاق فعاليات مؤتمر الهاتف العالمي MWC 2020 قبل نهاية شهر فبراير، وقد أعلنت GSMA المنظمة لفعاليات المؤتمر عن مراقبة تطور إنتشار فيروس الكورونا قبل إنطلاق المؤتمر رسمياً.

رغم تأكيد GSMA على أن تأثير إنتشار فيروس الكورونا مازال محدود، كما أكدت على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين فعاليات المؤتمر الذي يقام من 24 إلى 27 من فبراير، إلا أن إعلانات رسمية جاءت من LG وZTE بقرار إلغاء المؤتمرات الخاصة بهم خلال فعاليات MWC 2020.

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ولقد أكدت شركة LG على خططها لعقد مؤتمر منفصل عن فعاليات برشلونة القادمة لاحقاً للإعلان عن المنتجات التي كانت ستعرض في فعاليات المؤتمر، حيث قررت سابقاً الشركة عقد مؤتمر للإعلان عن هاتف LG V60 ThinQ 5G بالشاشة المزدوجة في برشلونة.

من جانب أخر جاء قرار ZTE أيضاً بإلغاء الحدث الخاص بها في فعاليات برشلونة، نتيجة للآثار التي ترتبت على إنتشار فيروس الكورونا، والتي أدت إلى تأخير الرحلات والتأشيرات، لذا من المتوقع أن تعقد الشركة أيضاً حدث منفصل للإعلان عن هاتف Axon 10s Pro 5G لاحقاً.

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