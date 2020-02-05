شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تحذر من تأثير التغير المناخي فى قتل الدببة القطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الدب القطبي الشهير خطر الانقراض حيث يذوب التغير المناخي موائل الجليد البحري في القطب الشمالي، وقالت ناسا إن الدببة القطبية "تكافح" بسبب "انخفاض تركيزات" الجليد هناك، وهذا يسبب مشاكل كبيرة مع المهام الحيوية الثلاث للدب: تناول حيوانات الفقمة "أسد البحر" والتكاثر وتربية الأشبال، حيث إنهم يستخدمون الجليد للسفر لمسافات طويلة بحثًا عن الفقمة التي يأكلونها عن طريق استئصال أوكارهم وأكل صغار الأم أو الانتظار بجوار الثغرات الموجودة في الجليد لينقضوا على فرائسهم.

وبحسب موقع مترو البريطانى، فقد لاحظت ناسا انخفض تركيز الجليد البحري بنسبة 13٪ منذ عام 1979 بسبب "ارتفاع درجات الحرارة في العالم"، حيث ارتفعت درجة حرارة المناطق القطبية الشمالية بمعدل ضعف سرعة نمو باقي مناطق العالم، ما يعني أن الجليد البحري الموسمي يتشكل في وقت لاحق من فصل الخريف وينهار في وقت مبكر من الربيع.

وقالت كريستين لايدري، عالمة البيئة في القطب الشمالي بجامعة واشنطن: "نحن نعرف أن الجليد البحري، وهو المكان الذي يجب أن يكون عليه الدببة، وينخفض ​​بسرعة كبيرة" وأضافت: "عندما لا يكون هناك منصة لجليد البحر، ينتهي الأمر بالانتقال إلى الأرض دون الحصول على الغذاء أو الحد الأدنى منه، وقد بحثنا في كيفية تأثير هذه التغييرات على حالة الجسم والتكاثر، وقد قاد لايدر دراسة وجدت أن الدببة القطبية تنفق الآن المزيد من الوقت على الأرض والصيام لفترات زمنية أطول، وقالت ليدر ، المؤلفة الرئيسية للدراسة: "تعاني الأمهات أيضًا من نفايات أصغر - وهو اتجاه يبدو مرجحًا أن يستمر"، التغيرات التي تحدث في المناخ في القطب الشمالي تؤثر على الدببة القطبية ".