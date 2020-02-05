شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عرض تصميم تخيلي لهواتف أيفون 12 المنتظرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فيديو جديد عن تصميم تخيلي لهواتف أيفون 12 المنتظر من شركة أبل، والذي جاء بالاعتماد على عادة شركة أبل في طرح ثلاثة هواتف أيفون جديدة خلال العام، حيث عرضت المدونة اليابانية Mac Otakara فيديو يعرض دمى لطرازات أيفون 12 الثلاثة المقبلة في النصف الثاني من هذا العام، والتى قالو إنهم حصلوا عليها من مصدر موثوق.

وبحسب مدونة Mac Otakara، فمن المنتظر أن يكون الجزء الخلفي في هواتف أيفون 12 مشابهًا بشكل كبير لهواتف أيفون 11، كذلك من المنتظر أن تتكون الهواتف الثلاثة من بديل هاتف أيفون 11 الذي سيضم شاشة LCD، إلى جانب بديلين ل هاتفيiPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max اللذان سيستمران في استخدام شاشات OLED.

لكن على عكس طرازات العام الماضي، فمن المنتظر أن تحصل إصدارات هذا العام على تغييرات طفيفة على مستوى التصميم فبدلاً من وجود إطار منحني، فمن المنتظر أن تضم هواتف هذا العام إطار مسطح يشبه هاتف 4.

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يذكر أن المحلل مينج تشي كو، قد خفض توقعاته لشحنات أبل لهواتف أيفون بسبب سلاسل الإمداد التى توجد في الصين، وبحسب موقع fonearena الهندى، فقد ترددت شائعات بأن "iPhone SE 2" أو "iPhone 9" سيتم إطلاقه في وقت ما في الربع الأول من عام 2020، وقد ظهرت عروض جديدة مؤخرًا، حيث أظهرت جهازًا يستند إلى تصميم iPhone 8 مع TouchID ونظام كاميرا واحد، وكان من المفترض أن يدخل الجهاز الإنتاج الضخم في وقت ما في فبراير مع إطلاقه في مارس.

ومع ذلك، فإن تفشي فيروس كورونا قد أثر على هذه الخطط، حيث تم ضرب سلاسل الإمداد، وإغلاق المدن الكبرى في الصين مثل شنجهاي وبكين ووهان، مما حد من الإنتاج من المصانع والمرافق الأخرى، وفي مذكرة لـ TF International Securities، خفض تشى كو توقعاته لشحن هاتف أيفون بنسبة 10% إلى 36-40 مليون وحدة، كما أشار إلى أن تفشي المرض قد تسبب في انخفاض بنسبة 50-60٪ على أساس سنوي في السوق الصينية خلال فترة عطلة رأس السنة الصينية.