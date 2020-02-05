شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "شيريل ساندبرج" رئيس العمليات بفيس بوك تعلن خطوبتها لمؤسس شركة استشارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شيريل ساندبيرج رئيس العمليات بفيس بوك عن خطوبتها لـ"توم بيرنثال" المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة استشارية فى لوس أنجلوس، إذ أكدت ساندبرج هذه الأخبار عبر منشورين على فيس بوك وانستجرام، وأوضحت مجلة بيبول الأمريكية التى كانت أول من يكشف عن هذا الخبر، أن بيرنثال تقدم لخطبة ساندبيرج فى الأول من فبراير.

أفادت "بيبول" أن قصة الحب بين ساندبرج (50 عامًا) وبرنثال (46 عامًا) بدأت فى ربيع عام 2019، وظهر لأول مرة معًا فى حفل جارث بروكس فى أيداهو، بعد بضعة أشهر، والتقى الاثنان عن طريق شقيق زوجها الراحل ديف جولدبرج، الرئيس التنفيذى السابق لشركة SurveyMonkey.

ولدى ساندبرج طفلين من زوجها الراحل جولدبرج، الذى توفى فى مايو 2015 بسبب مشكلة بالقلب، بينما كانت الأسرة فى إجازة فى المكسيك، وقد تحدثت ساندبرج بصراحة من قبل عن وفاة جولدبرج ونشرت كتابًا بعنوان "الخيار ب" فى عام 2017 حول كيفية تعاملها مع الحزن.

Advertisements

قبل برنثال، واعدت ساندبرج بوبى كوتيك، الرئيس التنفيذى لشركة ألعاب الفيديو أكتيفيجن بليزارد، وبدأت قصتهما حبهما فى عام 2016 ، أى بعد عام من وفاة جولدبرج، وانفصلا فى عام 2019.

أما برنثال فليده ثلاثة أطفال، وقد ذكرت بيبول أن برنثال قدم لساندبرج خاتم يضم خمسة أحجار ألماس "خفية" لتمثيل أطفال الزوجين الخمسة.

ويشغل بيرثال منصب المدير التنفيذى لشركة استشارية تدعى كيلتون منذ تأسيسها فى عام 2002، وفقًا لحسابه الشخصى على لينكد إن، وقبل ذلك عمل بيرنثال منتجًا فى قناة NBC News وفى البيت الأبيض أثناء إدارة الرئيس السابق بيل كلينتون، ولدى برنثال أيضًا شقيق أصغر سنا وهو جون برنثال، الممثل الذى لعب دور شين والش فى فيلم The Walking Dead.