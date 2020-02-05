كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “WeWork” تفتتح رسمياً أول مقر لها بدولة الإمارات في منصة “Hub71”

متابعة-سنيار: تعاونت WeWork مع Hub71 لفتح أول مساحة لها في الإمارات داخل سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه.

ستشمل مساحة WeWork ثلاثة طوابق من مساحة العمل توفر 1200 مكتب تعزز روح الابتكار والتعاون والتواصل بين الموظفين.

ويعد هذا المقر الأول بالنسبة لـ WeWork في دولة الإمارات، حيث كان عدد من الأعضاء في شبكتها قد بدأوا مطلع العام الجاري الانتقال إلى المقر الجديد المتسم بتصميم يسنح بالتعاون والتواصل، بما في ذلك مجموعة من الشركات الناشئة وشركات رأس المال الجرئ والمسرّعات التكنولوجية، ليضم بذلك أول مكاتب من نوعها في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة العربية بشكل عام.

تزامن إطلاق هذا الإعلان مع الإعلان عن انضمام أربع شركات مبتكرة جديدة إلى المنصة، وهي: شركة Rizek الأردنية، وشركتي Sarwa وdenarii cash المتخصصتين في التكنولوجيا المالية، وشركة Securrency الرائدة في تكنولوجيا “بلوك تشين” والتي تتخذ من نيويورك مقراً لها، حيث ستستفيد جميعها من برنامج الحوافز الذي تتيحه Hub71، ليصل بذلك عدد الشركات الناشئة المنضوية تحت مظلّتها إلى 39 شركة.

وقال إبراهيم العجمي، رئيس قسم المشاريع في مبادلة كابيتال والرئيس التنفيذي بالإنابة في Hub71، إن مجتمع WeWork x Hub71 كان جزءا أساسيا من استراتيجيتنا لتمكين رواد الأعمال من العروض المتمايزة.

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من المقرر افتتاح مساحة WeWork ثانية في الأول من مارس في دبي داخل منطقة المركز التجاري.

جدير بالذكر أن WeWork تمتلك 740 مقراً في 140 مدينة بـ 37 دولة من مختلف أنحاء العالم، ولديها أكثر من 662 آلاف عضو على مستوى العالم، بدءاً من الشركات الناشئة، حتى الشركات الكبرى المصنفة ضمن قائمة “فورتشن 500”. وبصفتها شركة رائدة عالمياً في تزويد مساحات العمل المشتركة وأماكن العمل كخدمة، فقد تميّزت WeWorkبتوفير مساحات العمل الأنيقة ذات التصاميم المبتكرة، التي تساهم في تعزيز إنتاجية الموظفين وتتيح لهم مميزات مرنة وبالتعاون والواصل اكثر، كما توفر الشركة من خلال هذه التصاميم لأعضائها عدداً من الخدمات والفعاليات الفريدة داخل هذه المباني وعبر موقعها الإلكتروني.