كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تطبيق “Byte” يحظى بشعبية كبيرة فهل يستطيع أن يتجاوز TikTok؟

متابعة-سنيار: تمكن تطبيق “Byte” الخليفة الموعود منذ فترة طويلة لـ Vine، من التغلب على سلفه.

ففي أسبوعه الأول على App Store و Google Play، تم تنزيل التطبيق أكثر من 1.3 مليون مرة، وفقا لشركة التحليلات Sensor Tower، وهو ما يشكل ما يقرب من ضعف عدد التنزيلات التي تلقتها Vine في أسبوعها الأول على متجر التطبيقات.

تشير Sensor Tower كذلك إلى أن الغالبية العظمى من تنزيلات Byte تأتي حتى الآن من الولايات المتحدة، التي تمثل 70 بالمائة من عمليات التثبيت للأسبوع الأول.

تم إطلاق Byte، المدعوم من قبل مؤسس فاين Dom Hofmann ، قبل سبع سنوات بالضبط من إطلاق Vine في البداية.

بالطبع ، لقد تغير الكثير منذ أن قدم فاين لأول مرة مفهوم الفيديو الحلقي الذي أطلق ألف الميمات ودفع بعض من أوائل المؤثرين على الإنترنت إلى النجومية.

على الرغم من أن التطبيق قد تم الإعلان عنه باعتباره خليفة Vine، إلا أن Byte لا يزال يواجه مشكلات يحتاج إلى حلها.

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لدى Byte أيضا العديد من المنصات الأكثر رسوخا للتنافس معها، بما في ذلك YouTube و Instagram و TikTok.

وستحتاج الشركة على الأرجح إلى جذب المؤثرين من بعض هذه الخدمات إلى التطبيق الخاص بها إذا كانت تأمل في استعادة نفس النجاح الفيروسي الذي جعل فاين محبوبا لدى الكثيرين.

للمساعدة في تحقيق ذلك، كشفت Byte مؤخرا عن تفاصيل لبرنامج شركائها، مما سيتيح لمستخدمي التطبيق الأكثر شهرة كسب حصة من إيرادات الإعلانات.

تقول الشركة إنها تعتزم مشاركة 100 في المائة من إيرادات الإعلانات مع المبدعين خلال “الفترة التجريبية” الأولية للبرنامج، والتي ستخصص الأموال للمبدعين المعتمدين بناءا على نسبة المشاهدة.

قد تؤثر قدرة Byte على الدفع للمؤثرين بشكل دائم على ما إذا كان التطبيق سيصبح منافسا حقيقيًا لـ TikTok والآخرين، أو ما إذا كان سيكون مجرد موجة عابرة.

لا يزال TikTok في المراحل الأولى من تجربة تحقيق الدخل، ويعتبر عدم قدرة Twitter على الاحتفاظ بنجوم Vine الأصليين على التطبيق أحد أكبر أسباب سقوطه.