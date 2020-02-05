كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن Google تكشف أخيرا عن عائدات إعلانات “YouTube”

متابعة-سنيار: كشفت Google أنها حصلت على أكثر من 15 مليار دولار من إعلانات YouTube في عام 2019.

وقال موقع “بيزنس إنسايدر” أن هذا الرقم، يشكل ما يقرب من 10 في المائة من إجمالي إيرادات الشركة الأم “Alphabet”، ولا يشمل مصادر أخرى للإيرادات من منصة الفيديو، بما في ذلك الاشتراكات.

قامت شركة Alphabet، الشركة الأم لغوغل، بنشر أرقام الإيرادات ليوتيوب التي طال انتظارها في تقرير أرباحها عن السنة المالية 2019.

إنها المرة الأولى التي تبلغ فيها غوغل عن هذه الأرقام منذ عام 2006.

وبالمثل، سجلت Google Cloud عائدات بلغت حوالي 2.6 مليار دولار في الربع.

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ولكن أرقام الإيرادات هذه لا تروي القصة بأكملها – فقد قال الموظف في Alphabet، روث بورات ان “معظم” هذه الإيرادات تذهب إلى قائمة المبدعين على يوتيوب.

ومع ذلك فإن الرقم يسلط الضوء على النمو الهائل لمنصة الفيديو في 15 سنة فقط من الوجود.

نمت يوتيوب لتصبح واحدة من أكثر المواقع شعبية لإنشاء ومشاركة مقاطع الفيديو على الإنترنت، وأصبح يضم أكثر من 2 مليار مستخدم شهري يزورون منصة مشاركة الفيديو، ويشاهدون أكثر من 250 مليون ساعة كل يوم من قنواتهم المفضلة ومقاطع الفيديو الموسيقية والمقاطع الرياضية وغيرها.

جدير بالذكر أن غوغل اشترت موقع يوتيوب في أكتوبر (تشرين الأول) 2006، ولم تكن المنصة حينها تضم سوى 65 موظفا فقط.