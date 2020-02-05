تحذير شديد من طقس الـ 5 أيام المقبلة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية إعتبارا من غدا الأربعاء وحتى يوم الأحد 9 فبراير.

وتابعت الهيئة: تنشط الرياح على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة وقد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق المكشوفة وتؤدي إلى اصطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، ويصاحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات يومي الأربعاء والخميس.

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وأوضحت الهيئة أن اعتبارا من يوم الجمعه 7 فبراير تنخفض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات مع استمرار نشاط الرياح مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس وتسقط الأمطار الخفيفة على أقصى السواحل الغربية يوم الأربعاء وتمتد إعتبارا من يوم الخميس وحتى يوم الأحد وتكون متوسطة الشدة إلى غزيرة على السوحل الشمالية وشمال سيناء ومناطق من شمال الوجه البحرى وتكون متوسطة الشدة على باقى محافظات.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع يومي الأربعاء والخميس أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأترية خاصة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة ويصاحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات .

وناشدة الهيئة كافة الجهات المعنية بإتخاذ كافة التدابير لمواجهة الأثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية .