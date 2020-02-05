- 1/2
- 2/2
كشف تقرير من كوريا الجنوبية عن موعد فتح باب الطلب المسبق على هواتف (جالاكسي إس20) Galaxy S20 المرتقب، كما كشف عن أسعار الهواتف.
ويُنتظر أن تعلن الشركة الكورية عن الجيل الجديد من هواتف سلسلة (جالاكسي إس) الرائدة في 11 شباط/ فبراير الجاري، والآن كشف تقرير أن باب الطلب المسبق على الهواتف في كوريا سيُفتح في 14 شباط/ فبراير الجاري.
وكشف التقرير أن هاتف (جالاكسي إس20) سيتوفر بسعر يبدأ من نحو 1,000 دولار أمريكي في السوق الكوري، أما الهاتف الأعلى مواصفات (جالاكسي إس20 ألترا) فسيتوفر بسعر يبدأ من 1,350 دولارًا أمريكيًا، وستوفر هاتف (جالاكسي إس20 بلس) بسعر يعادل نحو 1,137 دولارًا أمريكيًا.
وعلى نحو يتماشى مع تقرير سابق، فإن شركة سامسونج تعتزم البدء في طرح الهاتف في الأسواق اعتبارًا من 6 آذار/ مارس المقبل.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير يكشف عن السعر المقرر لهواتف Galaxy S20 المرتقبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البوابة العربية للأخبار التقنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.