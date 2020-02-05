جوجل تعترف بإرسال مقاطع فيديو خاصة لمستخدمين على Google Photos إلى غرباء

أكدت شركة جوجل اليوم الثلاثاء أن بعض الأشخاص تلقَّوا حديثًا مقاطع فيديو خاصة من غرباء كانوا قد حمَّلوها على خدمة الصور التابعة لها (صور جوجل) Google Photos.

ويستخدم كثير من المستخدمين خدمة (صور جوجل) لتخزين الصور ومقاطع الفيديو المخزنة على هواتفهم، وتوفر جوجل خيارًا للمستخدمين يتيح لهم تنزيل نسخة من البيانات الخاصة بهم، باسم Google Takeout. ولكن، عندما استخدم بعض الأشخاص ميزة Google Takeout لتنزيل المحتوى الخاص بهم، فقد نُزِّل لهم من غير قصد – في بعض الحالات – مقاطع فيديو من مستخدمين آخرين لا يعرفونهم.

وأبلغت شركة جوجل بعض المستخدمين بأن مقاطع الفيديو الخاصة بهم قد نُزِّلت من قبل غرباء. وقال متحدث باسم الشركة لموقع (سي إن بي سي) CNBC: “إننا نبلغ المستخدمين عن ثغرة قد تكون أثرت على المستخدمين الذين استخدموا Google Takeout لتصدير محتوى (صور جوجل) الخاص بهم بين 21 تشرين الثاني/ نوفمبر و25 تشرين الثاني/نوفمبر”. وأضاف: “قد يكون هؤلاء المستخدمون قد تلقَّوا إما أرشيفًا غير كامل، أو مقاطع فيديو – وليس صورًا – لم تكن لهم. لقد أصلحنا المشكلة الضمنية وأجرينا تحليلًا عميقًا للمساعدة في منع هذا من الحدوث مرة أخرى. إننا جدّ آسفون لحدوث ذلك”.

وقالت جوجل: إن أقل من 0.1% من المستخدمين الذين صدَّروا البيانات خلال المدة الزمنية تأثروا. ليس من الواضح عدد المستخدمين الذي تأثروا فعلًا. ولكن أحد المستخدمين المتأثرين بالمشكلة نشر في تغريدة له على موقع تويتر لقطة للرسالة التي أرسلتها جوجل إليه.