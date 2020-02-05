شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصينيون يلجأون لتطبيقات تعقب فيروس كورونا لتجنب المناطق المصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث عن أن الموطنين في الصين بدأوا في استخدام تطبيقات خاصة للهواتف الذكية تعتمد على خدمات الخرائط وذلك من أجل تعقب أماكن تواجد الحالات المصابة بفيروس كورونا وذلك بهدف الاستعداد جيدًا للمخاطر التي قد يواجهونها، حيث أنشأت كل من شركة خرائط البيانات QuantUrban، وتطبيق WeChat منصات تحصل على المعلومات الحكومية الرسمية عن الأحياء التي توجد فيها حالات إصابة مؤكدة، ثم تضعها في الخرائط بشكل يسمح للمستخدمين بقياس مدى قربهم من مواقع الإصابة.

وبحسب موقع nbcnews الأمريكى، فإن تطبيق WeChat يغطي المدن الجنوبية لشنجن وجوانججو، في حين أن خرائط QuantUraban القائمة على الويب تغطي 9 مدن أخرى في الإقليم، فيما قالت واحدة من المسئولين في شنجن: "قد تشهد شنجن تفشيا كبيرا للفيروس في الأيام القليلة المقبلة، والبيانات الحكومية تصدر ببطء، مضيفة أن رؤية الخريطة قد تريح المستخدمين على الجانب النفسي، لكن هذا لا يضمن عدم وجود حالات جديدة، لكن يمكنك تجنب المنطقة الموبوءة بالفعل".

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى ارتفع عدد الحالات المؤكدة في شنجن بسرعة إلى 245 حالة، ما جعل عاصمة التقنية الجنوبية هي الأسوأ بين المدن الرئيسية في الصين، وهي: بكين وشانغهاي، وقوانغتشو، حيث تمتلك شنجن عددًا كبيرًا من العمال المهاجرين من المحافظات الوسطى المتضررة بشدة، فيما يعتمد تطبيقي QuantUraban وYiKuang على المتطوعين في تحديث البيانات التي تصدر يوميًا من الحكومة.

وفي نفس السياق أثرت حالة التأهب القصوى التى تعتمدها جميع دول العالم لوقف انتشار فيروس كورونا الموجودة في ووهان على العديد من الصناعات التي تتخذ من الصين مقراً لها، حيث بدأت ترى آثار تفشي المرض، وقد أصبحت صناعة التكنولوجيا ضحية بشكل خاص، حيث كشف مينج تشي كو، محلل أبل الشهير، بتخفيض توقعاته لشحنات أبل لهواتف أيفون بسبب سلاسل الإمداد التى توجد في الصين.