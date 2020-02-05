شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استمرار إغلاق مصانع فوكسكون الصينية لأسبوع آخر بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجبر انتشار فيروس كورونا في مقاطعة هوبي الصينية شركة فوكسكون على إبقاء مصانعها مغلقة حتى العاشر من فبراير، وفقًا لتقارير جديدة، وقد يكون لذلك عواقب وخيمة على شركة أبل، أكبر عملاء الشركة المصنّعة للهواتف الذكية، ومجموعة أيفون المقبلة، فيما تتوقع أبل بالفعل انخفاضًا بنسبة 10٪ في شحنات أيفون وأغلقت متاجرها ومكاتبها في الصين حتى 9 فبراير.

وبحسب موقع gsmarena الهندى، فخلال الأسبوع الماضي، أصدرت Foxconn بيانًا رسميًا تعتقد فيه أن شحنات أيفون لن تتباطأ واتخذت تدابير لمواصلة الوفاء بالتزاماتها الصناعية، ويشمل هذا تحويل الإنتاج إلى المصانع في فيتنام والهند والمكسيك لسد الفجوة، وبالإضافة إلى ذلك، تخطط Foxconn لإصدار نوبات العمل الإضافي بعد رفع الحظر من أجل تعويض التأخيرات الحالية.

وكان المحلل الشهير مينج تشي كو، قد خفض مؤخرًا توقعاته لشحنات أبل لهواتف أيفون بسبب سلاسل الإمداد التى توجد في الصين، حيث ترددت شائعات بأن "iPhone SE 2" أو "iPhone 9" سيتم إطلاقه في وقت ما في الربع الأول من عام 2020، وقد ظهرت عروض جديدة مؤخرًا، حيث أظهرت جهازًا يستند إلى تصميم iPhone 8 مع TouchID ونظام كاميرا واحد، وكان من المفترض أن يدخل الجهاز الإنتاج الضخم في وقت ما في فبراير مع إطلاقه في مارس.

ومع ذلك، فإن تفشي فيروس كورونا قد أثر على هذه الخطط، حيث تم ضرب سلاسل الإمداد، وإغلاق المدن الكبرى في الصين مثل شنجهاي وبكين ووهان، مما حد من الإنتاج من المصانع والمرافق الأخرى، وفي مذكرة لـ TF International Securities، خفض تشي كو توقعاته لشحن هاتف أيفون بنسبة 10% إلى 36-40 مليون وحدة، كما أشار إلى أن تفشي المرض قد تسبب في انخفاض بنسبة 50-60٪ على أساس سنوي في السوق الصينية خلال فترة عطلة رأس السنة الصينية.