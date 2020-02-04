شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائدة فضاء تلتقط صورة للصين من خارج الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت كريستينا كوتش رائدة فضاء وكالة ناسا صورة جميلة لبكين فى الليل على متن محطة الفضاء الدولية، وشاركتها مع متابعيها على تويتر، البالغ عددهم 178 ألف، وقالت كوتش تعليقا على التغريدة: "الطيران فوق بكين وتانجشان النائمتان".

وتأتى صورة كوتش قبل أيام قليلة من عودتها إلى كوكب الأرض يوم الخميس، بعد أن أمضت 328 يومًا على متن محطة الفضاء الدولية، إذ تعد مهمتها هى أطول رحلة فضاء من قبل أى امرأة.



الصين

وقالت ناسا: "لقد كانت كوتش عضوًا فى ثلاث بعثات - 59 و 60 و 61 - خلال رحلتها الفضائية الأولى، إنها تحمل الآن الرقم القياسى لثانى أطول رحلة فضاء قام بها رائد فضاء أمريكى، مما يضعها فى المرتبة السابعة على قائمة المسافرين إلى الفضاء فى تاريخ الولايات المتحدة، إذ أجرى رائد فضاء ناسا السابق سكوت كيلى أطول رحلة فضاء لرواد الولايات المتحدة، بعد أن أمضى 340 يومًا خارج الأرض".

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ووفقا لموقع صحيفة "ميرور" البريطانية، ستعود كوتش إلى الأرض يوم الخميس إلى جانب رائد الفضاء وكالة الفضاء الأوروبية لوكا بارميتانو والرائد الروسى ألكسندر سكفورتسوف.

وخلال فترة بقاءها فى الفضاء التى استغرقت 328 يومًا خارج الأرض، أكملت كوتش 5،248 مدارًا مدهشًا حول الأرض فى رحلة طولها 139 مليون ميل، وهذا يعادل تقريبا 291 رحلة ذهاب وعودة إلى القمر.

ويحصل رواد الفضاء على فرصة رائعة لرؤية كوكب الأرض من موقعهم على محطة الفضاء الدولية، مما يمكنهم من التقاط صور مذهلة وغير مسبوقة، والتى ينشرونها عبر حساباتهم على تويتر.

وتدور المحطة الفضائية الدولية حول الأرض على ارتفاع حوالى 250 ميلًا، مما يعنى أن المحطة الفضائية تقوم بحوالى 16 رحلة حول الأرض كل يوم.