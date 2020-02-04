شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تشارك عن طريق الخطأ فيديوهات المستخدمين مع الغرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت شركة جوجل عن طريق الخطأ محتوى الفيديو الذي قام المستخدمين بتخزينه في النسخ الإحتياطي لخدمتها السحابية مع بعض الصور الخاصة بأشخاص أخرين خلال العام الماضي، حيث أرسلت الشركة مؤخرا تنبيهات لبعض المستخدمين بعد ظهور مشكلة فنية في خدمة Google Takeout وهو تطبيق يسمح للمستخدمين بتحميل ملفات النسخ الإحتياطي من البيانات الخاصة بالمستخدم من باقي منتجات جوجل، وهو ما أدي إلى مشاركة محتوى الفيديو الذي تم تخزينه في الخدمة السحابية مع مستخدمين أخرين.

وبحسب موقع TNW الهولندى، فقد كشف تقرير تم نشره مؤخرا على 9to5Google أن محتوى الفيديو الخاص ببعض المستخدمين يظهر في الأرشيف الخاص بمستخدمين أخرين في خدمة جوجل السحابية، فيما أكدت جوجل على أن المشكلة قد أثرت فقط عل مستخدمي الخدمة السحابية الذين قاموا بعملية تصدير المحتوى ما بين 21 إلى 25 من نوفمبر خلال العام الماضي، كما أكدت الشركة أيضاً على معالجة المشكلة الفنية.

على جانب أخر، لم توضح الشركة مدى تأثير هذه المشكلة على مستخدمي الخدمة السحابية، أو حجم الضرر الذي لحق بالمستخدمين، حيث أرسلت عملاق البحث إشعارات للمستخدمين الذين تأثروا بالفعل بهذه المشكلة الفنية، كما أشارت الشركة للمستخدمين المتضررين إلى ضرورة حذف مقاطع الفيديو التي تم تخزينها خلال الفترة المحددة.

كما أشارت الشركة أن المشكلة أثرت فقط على 0.01 % فقط من مستخدمي الخدمة السحابية، لكن يجب ألا تتم الاستهانة بهذه النسبة، حيث أن تطبيق الصور يضم أكثر من مليار تثبيت للصور في نظام الأندرويد فقط، لذا تشير التوقعات إلى أنه حتى مع النسبة التي أشارت إليها جوجل، فإن المشكلة الفنية أثرت بالفعل على عدد كبير من المستخدمين.