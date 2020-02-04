تكنولوجيا: أول التسريبات حول مواصفات هاتف سامسونج القادم Galaxy Note 20

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت اليوم أول التسريبات التي تكشف عن اللمحات الأولى من مواصفات هاتف سامسونج القادم Galaxy Note 20 الذي يأتي بميزة دعم معدل تحديث 120Hz.

تعلن العملاق الكوري خلال أيام عن سلسلة Galaxy S20، واليوم تنتقل التسريبات لتسليط الأضواء على سلسلة هواتف Galaxy Note 20 القادمة.

تشير التوقعات إلى أن سامسونج تخطط للإعلان عن هاتف Galaxy Note 20 في الربع الثالث من 2020، ولقد أكدت أول التسريبات التي جاءت عبر صفحة Ice Universe على تويتر، أن هذا الإصدار يدعم معدل تحديث للإطارات 120Hz.

ولقد أكدت التفاصيل التي ظهرت حول هواتف Galaxy S20 على أن سامسونج تقدم هذه الإصدارات أيضاً بمعدل تحديث 120Hz، والتي ستقتصر على دعم جودة عرض FullHD.

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من جانب أخر شاركت وان بلس بعض التفاصيل حول تقنية العرض في الإصدارات القادمة للشركة التي تدعم معدل تحديث 120Hz مع جودة عرض QHD، وهي نفس المواصفات المتوقعة لهاتف Galaxy Note 20، ليأتي بتحسينات عن سلسلة هواتف Galaxy S20، كما تشير التوقعات إلى أن هواتف Note 20 ستأتي بتحسينات أيضاً في إستهلاك البطارية مع معدل التحديث الأعلى للإطارات.

يذكر أن بعض التوقعات تشير إلى أن سامسونج تخطط لدعم سلسلة Galaxy Note 20 القادمة بتقنية جديدة للعرض تحاكي ما قدمت ابل في أجهزة الآيباد مع تقنية ProMotion، أو تقنية IGZO التي قدمت في هاتف Razer، والتي تدعم تكيف ذكي لمعدل تحديث الإطارات.

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