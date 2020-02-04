تكنولوجيا: جوجل تشارك محتوى الفيديو في النسخ الإحتياطي السحابي عن طريق الخطأ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت شركة جوجل عن طريق الخطأ محتوى الفيديو الذي تم تخزينه من قبل بعض المستخدمين في النسخ الإحتياطي لخدمتها السحابية مع بعض الصور الخاصة بأشخاص أخرين خلال العام الماضي.

أرسلت عملاق البحث تنبيهات لبعض المسخدمين بعد ظهور مشكلة فنية في خدمتها السحابية، والتي أدت إلى مشاركة محتوى الفيديو الذي تم تخزينه في الخدمة السحابية مع مستخدمين أخرين.

أوضح تقرير نشر مؤخراً من 9to5Google أن محتوى الفيديو الخاص ببعض المستخدمين يظهر في الأرشيف الخاص بمسخدمين أخرين في خدمة جوجل السحابية، ولقد أكدت جوجل على أن المشكلة قد أثرت فقط عل مستخدمي الخدمة السحابية الذين أستخدموا عملية تصدير المحتوى ما بين 21 إلى 25 من نوفمبر خلال العام الماضي، كما أكدت الشركة أيضاً على معالجة المشكلة الفنية.

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من جانب أخر لم توضح جوجل مدى تأثير هذه المشكلة على مستخدمي الخدمة السحابية، أو حجم الضرر الذي لحق بالمستخدمين، حيث أرسلت عملاق البحث إشعارات للمستخدمين الذين تأثروا بالفعل بهذه المشكلة الفنية، كما أشارت الشركة للمستخدمين المتضررين إلى ضرورة حذف مقاطع الفيديو التي تم تخزينها خلال الفترة المحددة.

وقد أشارت جوجل إلى أن المشكلة الفنية قد أثرت على نسبة 0.01 % فقط من مستخدمي الخدمة السحابية، إلا أن تطبيق الصور على سبيل المثال يحتوى على أكثر من مليار تثبيت للصور في نظام الأندوريد فقط، لذا تشير التوقعات إلى أن حتى مع النسبة التي أشارت إليها جوجل، فإن المشكلة الفنية أثرت بالفعل على عدد كبير من المستخدمين.

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