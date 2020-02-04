تكنولوجيا: Alphabet تعلن للمرة الأولى عن إيرادات موقع YouTube الذي حقق 15 مليار دولار في 2019

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Alphabet عن تقريرها المالي للربع الأخير من عام 2019، والذي كشفت فيه للمرة الأولى عن إيرادات موقع اليوتيوب الذي حقق 15 مليار دولار في 2019.

قررت شركة Alphabet في تقريرها المالي الأخير أن تستعرض تفاصيل إيرادات اليوتيوب وGoogle Cloud لمستثمري الشركة، حيث إستطاعت شركة اليوتيوب أن تسجل إرتفاع في الإيرادات بنسبة 36%، حيث إرتفعت الإيرادات من 11 مليار دولار العام الماضي إلى 15 مليار هذا العام، بينما حققت Google Cloud إيرادات 8.9 مليار دولار أي بإرتفاع سنوي بنسبة 53% عن العام الماضي الذي حققت فيه 5.8 مليار دولار.

ولقد إستعرضت Alphabet تقريرها المالي للربع الرابع من 2019 يوم الاثنين الماضي، وهو التقرير المالي الأول للشركة منذ تعيين Sundar Pichai كرئيس تنفيذي للشركة، لذا يبدو أن التغيير الجديد الذي طرأ على رئاسة الشركة لم يؤثر على إيرادات الشركة.

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من جانب أخر وصلت القيمة السوقية لشركة Alphabet إلى تريليون دولار، لتكون من بين الشركات التي وصلت إلى هذا المستوى في السوق الأمريكي، مثل ابل، أمازون، إلى جانب مايكروسوفت.

من جانب أخر أوضح Pichai في التقرير المالي لشركة Alphabet الذي إنتهى في 31 من ديسمبر، على أن الشركة إستطاعت أن تحقق مبيعات 46.07 مليار دولار، كما وصلت ربحية السهم إلى 15.35 دولار، وهو ما يتجاوز التوقعات السابقة لروتيرز التي أشارت إلى أن ربحية السهم ستصل إلى 12.53 دولار.

يذكر أن موقع اليوتيوب يشكل ركيزة أساسية في Alphabet الآن، حيث تضم YouTube Music مع Premium أكثر من 20 مليون مشترك الآن، بينما تحظى خدمة YouTube TV بعدد 2 مليون مشترك في سوق الولايات المتحدة فقط.

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