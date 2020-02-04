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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة TCL عن خططها القادمة للتوقف عن بيع الهواتف الذكية بعلامة BlackBerry التجارية بدءاً من 31 من أغسطس القادم.
كانت شركة TCL قد عقدت إتفاقية مع علامة البلاك بيري التجارية في 2016، تحصل شركة TCL من خلالها على ترخيص لبيع هواتف البلاك بيري، بعد أن إنتهت علامة البلاك بيري التجارية من تطوير البرمجيات، ودعم الهواتف ببرمجيات الحماية والتطبيقات.
ولقد أعلنت TCL مؤخراً رسمياً على أنه بدءاً من 31 من أغسطس ستتوقف الشركة عن بيع الهواتف الذكية المميزة بعلامة البلاك بيري التجارية، كما أن الشركة لن يكون لها أي حق أو تصريح في تصميم أجهزة البلاك بيري، أو عملية تصنيع وبيع الأجهزة.
من جانب أخر أكدت TCL على خططها لإستمرار دعم الإصدارات الحالية من هواتف البلاك بيري الذكية، كما تدعم ضمان أجهزة البلاك بيري للمستخدمين حتى 31 من أغسطس، إلا أن TCL لم توضح خططها القادمة حول قسم الهاتف في الشركة بتفاصيل أكثر، لذا نترقب مزيد من التفاصيل لاحقاً هذا العام.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: TCL تستعد للتوقف عن بيع هواتف BlackBerry الذكية في 31 من أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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