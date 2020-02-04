OnePlus هي الشركة المصنعة للهواتف الذكية الرائدة الأكثر نجاحًا في الهند خلال العام 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - شهدت شحنات الهواتف الذكية الراقية في الهند نموًا طيلة العام 2019، ووفقا للتقرير الأخير من مؤسسة Counterpoint Research، فقد عززت شركة OnePlus موقعها المهيمن في هذا الجزء من السوق بحصة سوقية بلغت 33 في المئة، مما يجعلها تتقدم على كل من سامسونج وآبل. ومع ذلك، يجب الأخذ بعين الإعتبار أن المحللون يصنفون جميع الهواتف الذكية التي تكلف أكثر من 420$ على أنها هواتف رائدة. هذه الفئة بالذات من الهواتف الذكية شهدت نموًا بنسبة 29 في المئة مقارنة مع العام الماضي.

تسيطر شركة OnePlus الآن على ثلث سوق الهواتف الذكية الرائدة في الهند بعد زيادة بنسبة 28 في المئة في الشحنات مقارنة مع العام 2018. وأصبحت هذه العلامة التجارية أيضًا أول شركة مصنعة للهواتف الذكية الرائدة في الهند تتخطى عتبة مليوني شحنة في عام واحد. المواصفات التقنية الحديثة مثل الشاشات ذات معدل التحديث العالي والمعالج Snapdragon 855 الرائد بالإضافة إلى مجتمع المستهلكين القوي والمراجعات الإيجابية تعتبر جميعها من الأشياء الرئيسية لنجاح OnePlus في الهند.

تحتل شركة سامسونج الآن المرتبة الثانية في قطاع الهواتف الذكية الرائدة ولكن إنخفضت حصتها السوقية في هذا الجزء من السوق بنسبة 2%. كانت المنافسة القوية من أمثال Oppo و Asus و Xiaomi و OnePlus هي السبب الرئيسي وراء تراجع سامسونج. من ناحية أخرى، نمت الحصة السوقية للشركة الكورية الجنوبية في سوق الهواتف الذكية الراقية التي يفوق سعرها 630$ بنسبة 24%. كان +Galaxy S10 هو الهاتف الأفضل مبيعًا من سامسونج خلال السنة التقويمية الماضية.

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شهدت شركة آبل أسرع نمو في قطاع الهواتف الرائدة في الهند، فهي شهدت نموًا بنسبة 41% بفضل المبيعات القوية للهاتف iPhone XR الذي حصل على الكثير من الخصومات على مدار العام. كان iPhone XR هو الهاتف الراقي الأكثر مبيعًا في الهند، يليه +Galaxy S10 من سامسونج و OnePlus 7 Pro من شركة OnePlus. الهاتف iPhone 11 الجديد يحصد مبيعات قوية أيضًا ويُتوقع أن يُحاكي نجاح سلفه في العام 2020.

وفيما يخص المستقبل، تتنبأ مؤسسة Counterpoint Research بحدوث طفرة جديدة في مبيعات الهواتف الذكية الرائدة بفضل الأسعار العدوانية وخطط الترقية والتقسيطات الشهرية الملائمة.