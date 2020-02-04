فنان ينجح في ” الإحتيال ” على Google Maps لإنشاء إزدحام مروري وهمي

فاطمة أيت طالب - دبي -

لماذا تُعتبر خدمة الخرائط Google Mpas أكثر فاعلية للتنقل أثناء القيادة مقارنة بالخدمات الأخرى، لأن المعلومات يتم تحديثها بإستمرار في الوقت الفعلي. يعمل هذا عن طريق تحقق جوجل لمعرفة ما إذا كان هناك مستخدمون آخرون لتطبيق الخرائط Google Maps في المنطقة لتحديد حجم الإزدحام على الطريق، ولكن يبدو أن هذا النظام يعاني من بعض العيوب.

في حيلة للفنان Simon Weckert، تم توضيح كيف يمكن إستغلال هذا النظام بسهولة لإنشاء إختناقات مرورية مزيفة لا توجد في الواقع. كما قلنا، تعتمد Google Maps على البيانات التي تحصل عليها من المستخدمين الآخرين، لذلك ما فعله هو أنه أخذ 99 هاتفًا ذكيًا، وحملها على عربة، وقام بتشغيل تطبيق الخرائط Google Maps.

نظرًا لوجود مجموعة كبيرة من الهواتف الذكية في نفس المنطقة، إفترضت جوجل أن هذا يعتبر حركة مرور وتميزت المناطق التي سلكها Simon Weckert مع عربته بأنها تتمتع بحركة مرور كثيفة. وكما أوضح موقع 9to5Google، قد يكون لهذا تأثير على المستخدمين الآخرين أيضًا، حيث إذا كانوا يستخدمون تطبيق Google Maps، فقد يضطرون إلى التحول إلى طريق آخر لتجنب الإزدحام المروري.

ومع ذلك، من غير الواضح ما إذا كان هذا شيء يمكن إستغلاله في المستقبل. لم تُعلق شركة جوجل على هذه الواقعة حتى الآن، ونأمل أن تسلط بعض الضوء على المشكلة، وإذا كانت هذه حيلة يمكن التوصل إلى حل لها قريبًا.