تقرير ” يؤكد ” أنه تم إجبار شركة Foxconn على وقف جميع مصانعها تقريبًا في الصين

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأونة الأخيرة، كانت هناك تقارير تشير إلى أن عملية إنتاج هواتف iPhone قد تتأثر بسبب تفشي فيروس كورونا في الصين، وهو البلد حيث يتم إنتاج معظم هواتف iPhone. قالت شركة Foxconn والتي تشرف على عملية تصنيع العديد من منتجات آبل، بما في ذلك iPhone، أن الوضع السائد حاليًا في الصين بسبب فيروس كورونا لن يؤثر على جدول الإنتاج، ولكن التقرير الذي وردنا اليوم يقول عكس ذلك.

وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من وكالة الأنباء رويترز، فيبدو أنه في الصين، إضطرت شركة Foxconn إلى وقف جميع مصانعها تقريبًا في البلاد. يأتي ذلك بعد تفويض من الحكومة الصينية والتي طلبت من الشركات أن تُغلق أبوابها إلى غاية اليوم العاشر من شهر فبراير الجاري على الأقل. ويمضي التقرير ليضيف أن عملية الإنتاج قد تتلقى ضربة أكبر في حالة إذا قررت الحكومة تمديد ذلك التاريخ.

نقل عن مصدر المنشور قوله : ” ما يقلقنا هو التأخير لمدة أسبوع آخر أو حتى شهر آخر. سيكون التأثير كبيرًا. بالتأكيد سيكون له تأثير على خط إنتاج آبل. السؤال الصعب هو ما إذا كنا سنكون قادرين على إستئناف الإنتاج في اليوم 10 فبراير… الوضع كله يعتمد على التعليمات التي ستقدمها الحكومات المركزية وحكومات المقاطعات “.

Advertisements

ومع ذلك، تشير وكالة الأنباء رويترز إلى أن شركة Foxconn قامت بمضاعفة وتيرة الإنتاج في مصانعها الأخرى الموجودة في أماكن أخرى حول العالم، مثل فيتنام والهند والمكسيك.