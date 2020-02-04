Samsung Gear S2 تحصل على تحديث جديد يُحسن عمر البطارية وواجهة المستخدم

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج اليوم بإصدار تحديث جديد للساعة الذكية Samsung Gear S2 التي تم إطلاقها في شهر أكتوبر من العام 2015. هذا التحديث الجديد يحمل البنية رقم R730AUCU3CQK1، ويبلغ حجمه 6.79 ميغابايت.

وفقا لسجل التغييرات، فسوف يوفر هذا التحديث عمرًا أطول للبطارية، ويعزز إستقرار وأمان الساعة الذكية، ولكن وفقا لبعض المستخدمين الأوائل الذين حصلوا على هذا التحديث، فهذا الأخير يجلب معه كذلك واجهة مستخدم جديدة تشبه واجهة Galaxy Watch Active 2.

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وبالإضافة إلى ذلك، فهذا التحديث الجديد يتيح لك الآن مسح جميع الإشعارات دفعة واحدة. سابقًا، كان لابد من إزالتها واحدة تلو الأخرى. ومن غير الواضح، ما هي المناطق التي بدأت بتلقي هذا التحديث الآن، ولكن يمكنك التحقق من توفر هذا التحديث لساعتك الذكية عن طريق فتح تطبيق Galaxy Wearable على هاتفك، والضغط على خيار التحميل والتثبيت في قائمة تحديث الساعة الذكية.

إذا كنت قد حصلت على التحديث ولاحظت أي شيء جديد لم يرد ذكره في هذه المقالة، فأخبرنا بذلك في حيز التعليقات أدناه.