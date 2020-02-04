عرض خاص .. آيفون 8 بـ 4400 جنيه!

وفقا لما اعلن عنه موقع جى إس إم ،أصبح متاحاً شراء هاتف مثل 8 iPhone بـ 286 دولارا أمريكيا فقط، ما يعادل 4450 جنيهًا مصريًا.
ومن الممكن شراء نسخة 64 جيجابايت مجددة من آيفون 8 باللون الأسود عبر منصة أمازون الشهيرة، مقابل هذا العرض المغرى، كما أن iPhone8 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13.
هاتف iphone 8 قد تم إصداره فى عام 2017 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي.
يذكر أن هاتف iPhone 8 يأتى بشاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، وبطارية سعة 1821 ميللى أمبير، ويمكنك شراؤه من خلال هذا الرابط.
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