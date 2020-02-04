شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا احتفل مارك زوكربيرج بعيد ميلاد فيس بوك الـ 16؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي ومؤسس شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك بعيد الميلاد الـ 16 للمنصة الاجتماعية الأشهر فيس العالم، حيث شارك "زوكربيرج" منشور على صفحته الشخصية عبر فيس بوك قال فيه: “اليوم هو عيد ميلاد فيس بوك ال 16! عندما بدأت في بناء موقع الويب، لم أتخيل أبدًا أنه سينمو ليوفر الاتصال بمليارات الأشخاص حول العالم، اعتقدت أن شيئًا كهذا ضروري للبناء من أجل العالم، لكنني اعتقدت أن شخصًا آخر سيفعل ذلك، لكننا نؤمن بعمق أكبر في قوة ربط الناس، لذلك واصلنا المضي قدمًا عندما شكك الآخرون.

وأضاف "زوكربيرج":" لقد تعلمت الكثير منذ عام 2004، كانت السنوات القليلة الماضية على وجه الخصوص متواضعة للغاية، أحد أهم الدروس التي تعلمتها هو أن تدافع دائمًا عن مبادئك، حتى لو كانت غير شعبية أو قديمة".

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واستكمل مؤسس فيس بوك: “نعتقد أن التقدم يحدث عندما تمنح الناس صوتًا وتجمعهم معًا، هذا ما نمثله، نحن نعلم أنه ستكون هناك مشكلات أيضًا عند إعطاء المزيد من الأشخاص صوتًا وطرق جديدة للاتصال، وسنواصل العمل لمعالجتها، لكننا نؤمن بتمكين الناس، لأننا نؤمن بالناس في نهاية المطاف، وهذه الأفكار الأساسية قد أرشدتنا على مدار الـ 16 عامًا الماضية وسوف تستمر في إرشادنا لفترة طويلة قادمة، لذلك فشكرا لك لأنك جزء من هذا المجتمع.

و يحتفل موقع فيس بوك اليوم بعيد ميلاده الـ16، إذ ظهر الموقع الاجتماعى الأول فى العالم يوم 4 فبراير عام 2004، وتم تأسيسه بواسطة مارك زوكربيرج مع زملائه فى الكلية وطلاب جامعة هارفارد إدواردو سافرين وأندرو مكولوم وداستن موسكوفيتز وكريس هيوز، وخلال 24 ساعة من انطلاقه، قام 1200 طالب من جامعة هارفارد بالتسجيل، وبعد شهر واحد كان لدى أكثر من نصف الطلاب الجامعيين "بروفايل".