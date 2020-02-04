شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليوم.. "فيس بوك" يحتفل بعيد ميلاده الـ16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل موقع فيس بوك اليوم بعيد ميلاده الـ16، إذ ظهر الموقع الاجتماعى الأول فى العالم يوم 4 فبراير عام 2004، وتم تأسيسه بواسطة مارك زوكربيرج مع زملائه فى الكلية وطلاب جامعة هارفارد إدواردو سافرين وأندرو مكولوم وداستن موسكوفيتز وكريس هيوز، وخلال 24 ساعة من انطلاقه، قام 1200 طالب من جامعة هارفارد بالتسجيل، وبعد شهر واحد كان لدى أكثر من نصف الطلاب الجامعيين "بروفايل".

ووفقًا لموقع صحيفة "الجارديان" البريطانية، كانت عضوية الموقع فى البداية تقتصر على طلاب جامعة هارفارد، ولكن تم توسيعها لتشمل كليات أخرى فى منطقة بوسطن فيما بعد، لتصل فيما بعد إلى معظم الجامعات فى الولايات المتحدة وكندا، ليصبح عدد مستخدمى الموقع مليون مستخدم بعد عام واحد من انطلاقه.

لم يصبح فيس بوك متاحًا لكل الأشخاص حول العالم سوى بحلول سبتمبر 2006، إذ لم يكن المستخدمون بحاجة أن يتجاوز عمرهم الـ13 عامًا وأن يكون لديهم بريد إلكتروني.

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كان يطلق على فيس بوك فى البداية اسم "The facebook"، فالاسم مأخوذ من الأوراق الموزعة على الطلاب الجدد والموظفين، وأصبح اسم الموقع Facebook.com فى أغسطس 2005 بعد شراء "الدومين" بمبلغ 200 ألف دولار.

وكان الموقع مجانيًا للانضمام منذ بدايته، ولكنه استطاع تحقيق الأرباح من خلال عائدات الإعلانات، وكانت ياهو وجوجل من بين الشركات التى أعربت عن اهتمامها بعملية شراء شاملة للموقع، حيث تمت مناقشة الاستحواذ عليه بمبالغ باهظة، بلغت نحو مليارى دولار (975 مليون جنيه إسترليني)، ولكن رفض زوكربيرج البيع.

استمرت ميزات الموقع فى التطور خلال عام 2007، وكان بإمكان المستخدمين تقديم الهدايا للأصدقاء ونشر إعلانات مبوبة مجانية وحتى تطوير تطبيقاتهم الخاصة.

جدير بالذكر كشف فيس بوك منذ عدة أيام عن إيراداته وعدد مستخدميه حول العالم، مؤكدا وصولهم إلى إلى 1.66 مليار بالمتوسط مع نهاية شهر ديسمبر 2019 بزيادة 9%، فى حين أن عدد المستخدمين النشطين شهريًا، وصل 2.5 مليار مع نهاية ديسمبر 2019 وبنمو 8% عن العام الماضى 2018.