شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: TikTok يختبر تصميم "بروفايل" جديد يشبه انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن منصة مشاركة الفيديو الصينية TikTok تختبر حاليا إعادة تصميم ملف تعريف المستخدم "البروفايل" ليبدو بشكل مماثل لمنصة انستجرام لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو المملوكة لفيس بوك، حيث قالت الشركة: "نحن نبحث دائمًا عن طرق لتحسين تجربة المستخدم على TikTok، إننا نختبر حاليًا تصميمات ووظائف الملف الشخصي لإعطاء المستخدمين في نهاية المطاف المزيد من الطرق لإضفاء طابع شخصي على ملفاتهم الشخصية والتفاعل معهم".

وبحسب موقع TOI الهندى، فوفقًا للتقرير، تتبع تحولات الملف الشخصي الجديدة العد إلى اليسار وتركز بشكل أكبر على فيديوهات المستخدم، بالإضافة إلى ذلك، بدأ TikTok أيضًا اختبارًا محدودًا لميزة تتيح لمستخدميها إضافة روابط إلى مواقع التجارة الإلكترونية إلى ملفهم الشخصي الحيوي، بالإضافة إلى تزويد المبدعين بالقدرة على إرسال مشاهديهم إلى مواقع التسوق على الإنترنت لتحقيق الدخل من النظام الأساسي.

وفي الآونة الأخيرة، وصلت TikTok إلى 1.5 مليار عملية تنزيل في جميع أنحاء العالم على متجر التطبيقات بالإضافة إلى Google Play، بينما تتصدر الهند القائمة بالرصيد بـ 466.8 مليون أو حوالي 31 في المائة من جميع عمليات التثبيت الفريدة.

وفي عام 2019، حقق التطبيق 614 مليون عملية تنزيل - أي أكثر بنسبة ستة في المائة مما كان عليه في العام الماضي، حسبما ذكرت شركة Sensor Tower، ولقد كانت الهند سريعة التبني في عام 2019، حيث رفعت 277.6 مليون عملية تنزيل حتى الآن هذا العام، أو ما يقرب من 45 في المائة من جميع التثبيتات العالمية.