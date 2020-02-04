مواصفات و مميزات Poco X2 مع العيوب و التعليق على السعر

هاتف Poco X2 من الهواتف التي انتظرها العديد من المهتمين بالتقنية. حيث ان Pocophone f1 كان هاتفاً مشهوراً بشكل كبير. حيث انه قدم توليفة مواصفات عالية جداً. و في نفس الوقت سعر منخفض و متدني بشكل كبير. الهاتف جيد ام سئ؟. هل فكرة انه مجرد نسخة من هاتف Redmi K30 تجعله لا يستحق الشراء ؟. ام ان الهاتف ممتاز للمستخدمين ؟. هذا المقال عرض لمواصفات و مميزات الهاتف و التعليق على سعره و عيوبه بشكل تفصيلي

مواصفات Poco X2

المعالج Qualcomm Snapdragon 730G ثماني النواة (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) الشاشة بحجم 6.67 بوصة من نوع IPS LCD بدقة 1080×2400 بمعدل تحديث 120Hz و دعم HDR ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6GB او 8GB او 12GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 64GB او 128GB او 256GB الكاميرا الخلفية رباعية الكاميرا الأساسية بدقة 64MP و فتحة عدسة f/1.8 كاميرا Macro بدقة 2MP كاميرا بدقة 8MP و فتحة تصوير واسعة بزاوية 120 درجة Ultra Wide حساس عمق Depth Sensor بدقة 2MP الكاميرا الأمامية مزدوجة الكاميرا الأساسية بدقة 20MP و فتحة عدسة f/2.2 حساس عمق Depth Sensor بدقة 2MP البطارية بحجم 4500mah تدعم الشحن السريع بقدرة 27Watt Advertisements

مميزات Poco X2

الشاشة

الشاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.67 بوصة و بدقة 1080×2400. ليس هذا ما يميزها. الشاشة بمعدل تحديث 120Hz. معدل التحديث العالي سيجعل الهاتف اكثر سرعة و اكثر سلاسة. مما يجعل الهاتف افضل بكثير للإستعمال عن هواتف آخرى عديدة. معدل التحديث العال سيجعاك تشعر ان الهاتف اسرع بشكل ملحوظ عن هواتف اخرى. اضف لذلك ان الشاشة وحدها بجودة جيدة. و قد اثبتت قدرتها على عرض المحتوى المختلف بشكل جيد. كنت اتمنى ان تصدر بشاشة Super AMOLED لكن شاشات IPS ليست سيئة في كل حال

المعالج و الأداء

ليست اول مرة نتعامل مع معالج Snapdragon 730G. هذا المعالج قد شاهدناه في هواتف عديدة قبل هذا الهاتف. لذلك بدون ان نتطرق الى تفاصيل المعالج فهو سيقدم لك تجربة جيدة جداً. و سيجعل استخدام الهاتف في المهام المتعددة و الألعاب كذلك. و ستتمكن من لعب اقوى الألعاب بدون مشاكل في الأداء او ضعف. اضف الى المعالج وجود ذاكرة وصول عشوائي كبيرة الحجم بسعة 6GB و 8GB تكفي لأي مهام تريد القيام بها و لفتح كمية كبيرة من التطبيقات. ينقص الأمر تعامل افضل مع التطبيقات بالخلفية ليكون الهاتف اروع ما يمكن استعماله في الأداء

البطارية و سرعة الشحن

البطارية لا غبار عليها ولا يمكن انكار انها نقطة بارزة في الهاتف بشكل كبير. البطارية بحجم 4500mah تدعم الشحن السريع بقدرة 27Watt. تكفي ليوم كامل من الإستخدام و التجربة. بطارية اليوم الكامل هي اهم ما يميز هذا الهاتف. و ستساعدك على استعمال الهاتف طول اليوم. بدون ان تحتاج لإعادة شحنه عدة مرات خلال اليوم. فمرة واحدة تكفي لعمر بطارية طويل طول اليوم.

الكاميرات

واحدة من نقاط قوة الهاتف ايضاً. تركيبة كاميرات خلفية رباعية بعدة اوضاع تصوير تساعدك على التقاط مجموعة صور متنوعة و جديدة. مجموعة الصور التي يمكنك التقاطها متنوعة. بكاميرا 64MP و فتحة عدسة f/1.8 ستساعدك على التقاط صور عالية الدقة و الجودة و واضحة التفاصيل. مع كاميرا Ultra wide بدقة 8MP ستساعدك على التقاط صور للمناظر الطبيعية بشكل جيد جداً.

اضف اليها كاميرا Macro ستساعدك على التقاط صور للأشياء الصغيرة جداً بشكل جيد. مع حساس عمق Depth Sensor لصور الـPortrait و التقاط صور بتأثير Bokeh effect بشكل جيد جداً. مع كاميرا امامية مزدوجة بدقة عالية ستساعدك في اي ظروف تريد التقاط بها صورك

عيوب Poco X2

كان يمكن استعمال شاشة Super AMOLED افضل من الـIPS

خالف الهاتف التوقعات بأن يصدر كهاتف رائد بمواصفات رائدة

لا يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي

الزجاج عرضة للكسر بشكل كبير

سعر Poco X2 و التعليق عليه

سعر الهاتف يبدأ من ما يعادل 3550 جنيه مصري. سعر الهاتف بالنسبة لمواصفاته في هذه النسخة سعر ممتاز جداً. يعد اختياراً جيداً جداً و ممتازاً للإقتناء. اقصى سعر للهاتف هو 4400 جنيه اي انه لازال ممتازاً بل سيغطي على هواتف عديدة. اضف الى ذلك ان الهاتف في موقع مناسب من ناحية المواصفات فهو الهاتف الوحيد بمعدل التحديث العال في فئة متدنية. و بكاميرا امامية مزدوجة و هكذا. الهاتف اختيار موفق جداً. و هو امثل ما يمكن شرائه اذا صدر بهذا السعر.