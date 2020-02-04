علوم وتكنولوجيا

مواصفات و مميزات Poco X2 مع العيوب و التعليق على السعر

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مواصفات و مميزات Poco X2 مع العيوب و التعليق على السعر 1

هاتف Poco X2 من الهواتف التي انتظرها العديد من المهتمين بالتقنية. حيث ان Pocophone f1 كان هاتفاً مشهوراً بشكل كبير. حيث انه قدم توليفة مواصفات عالية جداً. و في نفس الوقت سعر منخفض و متدني بشكل كبير. الهاتف جيد ام سئ؟. هل فكرة انه مجرد نسخة من هاتف Redmi K30 تجعله لا يستحق الشراء ؟. ام ان الهاتف ممتاز للمستخدمين ؟. هذا المقال عرض لمواصفات و مميزات الهاتف و التعليق على سعره و عيوبه بشكل تفصيلي

مواصفات Poco X2

المعالج

Qualcomm Snapdragon 730G

ثماني النواة (2×2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver)

الشاشة

بحجم 6.67 بوصة  من نوع IPS LCD

بدقة 1080×2400

بمعدل تحديث 120Hz و دعم HDR

ذاكرة الوصول العشوائي

بسعة 6GB او 8GB او 12GB
ذاكرة التخزين الداخلية

بسعة 64GB او 128GB او 256GB

الكاميرا الخلفية

رباعية

الكاميرا الأساسية بدقة 64MP و فتحة عدسة f/1.8

كاميرا Macro بدقة 2MP

كاميرا بدقة 8MP و فتحة تصوير واسعة بزاوية 120 درجة Ultra Wide

حساس عمق Depth Sensor بدقة 2MP

الكاميرا الأمامية

مزدوجة

الكاميرا الأساسية بدقة 20MP و فتحة عدسة f/2.2

حساس عمق Depth Sensor بدقة 2MP

البطارية

بحجم 4500mah تدعم الشحن السريع بقدرة 27Watt

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مميزات Poco X2

الشاشة

مواصفات و مميزات Poco X2 مع العيوب و التعليق على السعر 2

الشاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.67 بوصة و بدقة 1080×2400. ليس هذا ما يميزها. الشاشة بمعدل تحديث 120Hz. معدل التحديث العالي سيجعل الهاتف اكثر سرعة و اكثر سلاسة. مما يجعل الهاتف افضل بكثير للإستعمال عن هواتف آخرى عديدة. معدل التحديث العال سيجعاك تشعر ان الهاتف اسرع بشكل ملحوظ عن هواتف اخرى. اضف لذلك ان الشاشة وحدها بجودة جيدة. و قد اثبتت قدرتها على عرض المحتوى المختلف بشكل جيد. كنت اتمنى ان تصدر بشاشة Super AMOLED لكن شاشات IPS ليست سيئة في كل حال

المعالج و الأداء

مواصفات و مميزات Poco X2 مع العيوب و التعليق على السعر 3

ليست اول مرة نتعامل مع معالج Snapdragon 730G.  هذا المعالج قد شاهدناه في هواتف عديدة قبل هذا الهاتف. لذلك بدون ان نتطرق الى تفاصيل المعالج فهو سيقدم لك تجربة جيدة جداً. و سيجعل استخدام الهاتف في المهام المتعددة و الألعاب كذلك. و ستتمكن من لعب اقوى الألعاب بدون مشاكل في الأداء او ضعف. اضف الى المعالج وجود ذاكرة وصول عشوائي كبيرة الحجم بسعة 6GB و 8GB تكفي لأي مهام تريد القيام بها و لفتح كمية كبيرة من التطبيقات. ينقص الأمر تعامل افضل مع التطبيقات بالخلفية ليكون الهاتف اروع ما يمكن استعماله في الأداء

البطارية و سرعة الشحن

مواصفات و مميزات Poco X2 مع العيوب و التعليق على السعر 4

البطارية لا غبار عليها ولا يمكن انكار انها نقطة بارزة في الهاتف بشكل كبير. البطارية بحجم 4500mah تدعم الشحن السريع بقدرة 27Watt. تكفي ليوم كامل من الإستخدام و التجربة. بطارية اليوم الكامل هي اهم ما يميز هذا الهاتف. و ستساعدك على استعمال الهاتف طول اليوم. بدون ان تحتاج لإعادة شحنه عدة مرات خلال اليوم. فمرة واحدة تكفي لعمر بطارية طويل طول اليوم.

الكاميرات

مواصفات و مميزات Poco X2 مع العيوب و التعليق على السعر 5

واحدة من نقاط قوة الهاتف ايضاً. تركيبة كاميرات خلفية رباعية بعدة اوضاع تصوير تساعدك على التقاط مجموعة صور متنوعة و جديدة. مجموعة الصور التي يمكنك التقاطها متنوعة. بكاميرا 64MP و فتحة عدسة f/1.8 ستساعدك على التقاط صور عالية الدقة و الجودة و واضحة التفاصيل. مع كاميرا Ultra wide بدقة 8MP ستساعدك على التقاط صور للمناظر الطبيعية بشكل جيد جداً.

مواصفات و مميزات Poco X2 مع العيوب و التعليق على السعر 6

اضف اليها كاميرا Macro ستساعدك على التقاط صور للأشياء الصغيرة جداً بشكل جيد. مع حساس عمق Depth Sensor لصور الـPortrait و التقاط صور بتأثير Bokeh effect بشكل جيد جداً. مع كاميرا امامية مزدوجة بدقة عالية ستساعدك في اي ظروف تريد التقاط بها صورك

عيوب Poco X2

  • كان يمكن استعمال شاشة Super AMOLED افضل من الـIPS
  • خالف الهاتف التوقعات بأن يصدر كهاتف رائد بمواصفات رائدة
  • لا يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي
  • الزجاج عرضة للكسر بشكل كبير

سعر Poco X2 و التعليق عليه

مواصفات و مميزات Poco X2 مع العيوب و التعليق على السعر 7

سعر الهاتف يبدأ من ما يعادل 3550 جنيه مصري. سعر الهاتف بالنسبة لمواصفاته في هذه النسخة سعر ممتاز جداً. يعد اختياراً جيداً جداً و ممتازاً للإقتناء. اقصى سعر للهاتف هو 4400 جنيه اي انه لازال ممتازاً بل سيغطي على هواتف عديدة. اضف الى ذلك ان الهاتف في موقع مناسب من ناحية المواصفات فهو الهاتف الوحيد بمعدل التحديث العال في فئة متدنية. و بكاميرا امامية مزدوجة و هكذا. الهاتف اختيار موفق جداً. و هو امثل ما يمكن شرائه اذا صدر بهذا السعر.

المصدر الأصلي : عرفني

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