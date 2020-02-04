الفيسبوك تقول أن هدفها هو أن لا تكون ” محبوبة ” بعد الآن

فاطمة أيت طالب - دبي - على مر السنين، كانت الفيسبوك متورطة في العديد من الفضائح والخلافات، ولكن بغض النظر عن ما قامت به الشركة لمُحاولة التخفيف من حدة هذه الأخطاء أو تصحيحها، فإن نظرة المستخدمين نحوها تغيرت عما كانت عليه في الماضي. ومع ذلك، بالمضي قدمًا إلى الأمام، يبدو أنه سيكون لدى الفيسبوك هدف جديد.

أثناء الكشف عن التقرير المالي للشركة، كشف الرئيس التنفيذي لشركة الفيسبوك، السيد Mark Zuckerberg، أن الشركة لديها هدف جديد، وهو أن يتم فهمها، حتى لو كان هذا لا يعني بالضرورة أن يحبها المستخدمين خلال هذه العملية. ووفقا لـ Mark Zuckerberg، فقد صرح بالقول : ” يحتاج الناس إلى معرفة المكان الذي تقف فيه “، وهو ما يعتقد أنه سيساعدهم على الوثوق بهم.

نقل عن الرئيس التنفيذي لشركة الفيسبوك قوله : ” كانت إحدى الإنتقادات التي وجهناها خلال معظم العقد الماضي هو أننا لأننا كنا نرغب في أن نكون محبوبين، فنحن لم ننقل دائمًا وجهات نظرنا بشكل واضح لأننا كنا قلقين من إساءة الناس “.

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على الرغم من كل ما حدث ومع كل الخلافات المحيطة بالشركة، يبدو أن الفيسبوك نجحت في تجاوز التوقعات. ووفقًا لـ Debra Aho Williamson، المحلل الرئيسي في مؤسسة eMarketer، فقد صرح بالقول : ” هذه شركة أثبتت أنها قادرة على الصمود أمام الإنتقادات المستمرة لممارساتها ومع ذلك لا تزال تجني المكاسب على مستوى الإيرادات والمستخدمين “.