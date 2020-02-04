AnTuTu تكشف عن قائمة الهواتف الذكية الأفضل على منصتها خلال شهر يناير

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت منصة إختبارات الأداء AnTuTu بنشر قائمتها للهواتف الذكية العشرة الأفضل أداءً خلال شهر يناير الماضي. في السابق، كانت منصة إختبارات الأداء تكشف فقط عن أفضل الهواتف الرائدة، ولكن الآن هناك قائمة للهواتف الذكية المتوسطة الأفضل أداءً على المنصة. تستند النتائج النهائية إلى متوسط النتيجة التي حققها كل هاتف على منصة AnTuTu V8.

عندما يتعلق الأمر بقائمة الهواتف الرائدة، نرى الهاتف Vivo iQOO Neo 855 في المرتبة الأولى برصيد 504796. أما بخصوص المرتبة الثانية، فقد كانت من نصيب الهاتف Vivo iQOO Pro 5G والذي حصد 502288 نقطة، بينما كانت المرتبة الثالثة من نصيب الهاتف Vivo NEX 3 5G برصيد 498223 نقطة. وبالنسبة للمراتب الأخرى، فقد كانت من نصيب كل من OnePlus 7T Pro و OnePlus 7T و Asus ROG Phone 2 و Realme X2 Pro و Honor V30 Pro 5G و Oppo Reno Ace و Huawei Mate 30 Pro 5G.





وفيما يخص قائمة الهواتف الذكية المتوسطة، فقد كانت المرتبة الأولى من نصيب الهاتف Oppo Reno 3 5G برصيد 397965 نقطة، ويليه الهاتف Vivo X30 Pro 5G في المرتبة الثانية برصيد 326851 نقطة، والهاتف Redmi K30 5G في المرتبة الثالثة برصيد 322927 نقطة. وبالنسبة لبقية القائمة، فهي تشمل على التوالي كل من Oppo Reno 3 Pro 5G و Honor 9X Pro و Huawei Nova 6 SE و Honor 20S و Xiaomi Redmi Note 8 Pro و Redmi K30 و Oppo Reno 2.