هكذا قد تبدو هواتف iPhone 12 Series القادمة في النصف الثاني من هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي -

على إفتراض أن شركة آبل حافظت على تقاليدها، فمن المفترض أن تقوم الشركة بإطلاق ثلاثة هواتف iPhone جديدة في وقت لاحق من هذا العام. بفضل القائمين على المدونة اليابانية Mac Otakara، فقد تمكنوا من الحصول على دمى لطرازات iPhone 12 الثلاثة القادمة في النصف الثاني من هذا العام.

من المتوقع أن تتألف الطرازات الثلاثة من خليفة iPhone 11 الذي سيضم شاشة LCD، إلى جانب خلفي iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max اللذان سيستمران في إستخدام شاشات OLED.

ومع ذلك، على عكس طرازات العام الماضي، فقد تردد أن طرازات هذا العام ستحصل على تغييرات طفيفة على مستوى التصميم حيث بدلاً من الإطار المنحني، قيل أن هواتف iPhone الجديدة القادمة هذا العام ستضم إطار مسطح يذكرنا بإطار الهاتف iPhone 4. كما ترى في الفيديو أعلاه هذا يعني أنه يمكننا التطلع إلى هواتف iPhone ذات الإطار المسطح.

هذه الدمى الثلاثة لا تبدو جيدة من حيث المظهر، ولكنها على الأقل تكشف لنا عما يمكننا أن نتوقعه من هواتف iPhone القادمة هذا العام. يرجى التعامل مع هذا التسريب الجديد بأقل قدر من الحماسة، ولكن ما رأيك في التصميم الجديد؟ هل هذا هو التصميم الذي كنت تتمنى الحصول عليه؟