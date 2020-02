تسريب أولى المعلومات حول تشكيلة Galaxy Note 20 Series القادمة

فاطمة أيت طالب - دبي - لا يزال يتعين علينا الإنتظار لأسبوع واحد قبل أن نرى شركة سامسونج تزيح الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Galaxy S20 Series، ولكننا نعلم بالفعل كل شيء عن هذه التشكيلة بفضل كافة التسريبات التي حصلنا عليها في الفترة الماضية.

في الواقع، كانت العديد من المنابر نشيطة للغاية بحيث كشفت لنا كل شيء عن تشكيلة Galaxy S20 Series، وهي لا تزال نشيطة بحيث بدأت الآن بتوفير بعض المعلومات حول تشكيلة Galaxy Note 20 Series القادمة في الربع الثالث من هذا العام. وعلى ذكر ذلك، فقد كشف لنا المسرب الصيني الشهير Ice Universe أن الهاتف Galaxy Note 20 سيأتي مع شاشة تمتاز بمعدل تحديث أفضل مقارنة مع هواتف Galaxy Note 10 الحالية.

التسريب لا يزال غامضًا ويحتاج إلى مزيد من التوضيحات. بفضل بعض المعلومات التي حصلنا عليها في الفترة الماضية، فإن تشكيلة Galaxy S20 Series القادمة في الأسبوع المقبل ستدعم معدل تحديث يبلغ 120Hz، ولكن معدل التحديث هذا سيفرض على المستخدمين تقليص دقة الشاشة إلى +FullHD.

وفي الوقت نفسه، كشفت لنا شركة OnePlus في الفترة الماضية أن هاتفها الرائد المقبل OnePlus 8 Pro سيضم شاشة OLED تمتاز بدقة +QuadHD وبمعدل التحديث 120Hz. من المؤكد أن التكنولوجيا موجودة بالفعل، وبالتالي قد يكون Ice Universe يشير إلى أن Galaxy Note 20 سيضم شاشة تمتاز بدقة +QuadHD وبمعدل تحديث يبلغ 120Hz دون التأثير سلبًا على عمر البطارية.

The Galaxy Note20 will use a more fine-tuned 120Hz refresh rate technology.