سامسونج تكشف عن موعد إطلاق مكبر الصوت الذكي Galaxy Home Mini عن طريق الخطأ

فاطمة أيت طالب - دبي - لفترة، بدأنا نعتقد أن مكبر الصوت الذكي المزود بالمساعد الرقمي Bixby من شركة سامسونج سيظل موجودًا في مختبرات الشركة. بعد كل شيء، تم الإعلان عنه لأول مرة منذ أكثر من عام، وبالضبط في العام 2018 جنبًا إلى جنب مع الهاتف Galaxy Note 9. في وقت سابق من اليوم، نشر فرع شركة سامسونج في كوريا الجنوبية عن طريق الخطأ مقالاً إعلانيًا لمكبر الصوت الذكي Galaxy Home Mini. تم نشر المقال على موقع سامسونج كوريا، ولكن تم حذفه الآن.

أوضح المنشور أن مكبر الصوت الذكي Galaxy Home Mini سيصل إلى السوق الكوري يوم 12 فبراير، وهو اليوم الذي ستعقد فيه شركة سامسونج حدث الإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Galaxy S20 Series بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية. من المتوقع أن يتم عرض مكبر الصوت الذكي هذا للبيع مقابل ما يُعادل 83 دولار أمريكي.

” تحدث بكل حرية مع Bixby من خلال Galaxy Home Mini. يمكن إستخدام الأوامر الصوتية للتحكم في الأجهزة المختلفة، إثنين من الميكروفونات المدمجة تسمح بالتعرف على الصوت على مسافة طويلة، وهو مزود بوظيفة التحكم عن بعد عن طريق الأشعة تحت الحمراء “. Advertisements

تعتزم شركة سامسونج تمييز Galaxy Home Mini عن بقية مكبرات الصوت الذكية المنافسة عن طريق تزويده بإمكانيات التحكم فيه عن بعد بالأشعة تحت الحمراء. قد يكون من المرهق ضبط مستوى الصوت أو تبديل الأغاني بإستخدام الأوامر الصوتية فقط، وقد يفضل بعض العملاء طريقة كلاسيكية أكثر للتحكم في الجهاز.

قامت شركة سامسونج بتأجيل إطلاق Galaxy Home عدة مرات في الماضي، ربما لتحسين أداء المساعد الرقمي Bixby الخاص بها. على الرغم من أن الإعلان يذكر كوريا الجنوبية فقط، إلا أننا نتساءل عن موعد وصول Galaxy Home Mini إلى الأسواق الغربية. نتوقع أن نسمع على الأقل نوعًا من الإعتراف بجهاز Galaxy Home Mini في حدث سامسونح المقرر عقده في الأسبوع المقبل.