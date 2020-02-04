التقرير المالي الأخير لشركة Alphabet يُظهر نموًا أبطأ من المتوقع في الربع الرابع من العام 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Alphabet، وهي الشركة الأم لشركة جوجل، بالكشف عن نتائجها المالية للربع الرابع من العام 2019، وتظهر الأرقام تباطؤًا في نمو الإيرادات على الرغم من إرتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 18 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. من ناحية أخرى، كان نمو الإيرادات في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر هو الأقل في الأعوام الأربعة الماضية. وكشف التقرير أيضًا عن أرقام عائدات الإعلانات على اليوتيوب لأول مرة، وبلغت هذه العائدات 15 مليار دولار في العام 2019، ولكن هذا الرقم يُعد أقل من تقديرات المحللين التي بلغت 25 مليار دولار أمريكي.

كان قسم Google Cloud أقل أداءً على الرغم من نموه بنسبة 53 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهذا ما يجعله يتخلف عن المنافسين مثل Microsoft Azure. من ناحية أخرى، محرك البحث Google ينمو بوتيرة قوية وحقق 98 مليار دولار أمريكي في العام 2019 علمًا أنه حصد 85 مليار دولار في العام السابق. ككل، ينمو قسم الإعلانات في جوجل بمعدل ثابت قدره 15 في المئة حيث جلب 38 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع وحده و135 مليار دولار في العام 2019 بأكمله.

Advertisements

وبخصوص هذا الموضوع، صرح الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، السيد Sundar Pichai بالقول : ” توفر إستثماراتنا في علوم الكمبيوتر العميقة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والحوسبة المحيطة والحوسبة السحابية، قاعدة قوية للنمو المستمر والفرص الجديدة. أنا سعيد حقًا بتقدمنا المستمر في البحث وفي بناء إثنين من أحدث مجالات النمو لدينا – Youtube و Google Cloud “.

في حين إرتفع إجمالي الإيرادات إلى 162 مليار دولار، إلا أن عائدات فئة منتجات جوجل ” الأخرى ” والتي تشمل الأجهزة ومتجر Google Play وأرباح YouTube غير الإعلانية لم تكن مثيرة للإعجاب، فهي بلغت 5 مليارات دولار فقط. إستمرت الأقسام الأخرى التي تشمل Waymo و Verily و Google Fiber في تكبد الخسائر، فقد نزفت هذه الأقسام أكثر من ملياري دولار في العام 2019.