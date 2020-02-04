شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 6 أسباب تجعل هاتفك الذكى يشحن ببطء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى كل هاتف ذكى من مشكلة الشحن فى الهواتف الذكية بعد مرور بعض الوقت بغض النظر عن العلامة التجارية، وعادة لنفس الأسباب، لذا نعرض لك سبب شحن الهواتف الذكية ببطء، وما يمكنك القيام به حيال ذلك.

الكابل

يعد كابل USB هو الاحتمال الأول فى أى حال من حالات الشحن البطيء حيث يتعرض فى المجمل إلى معاملة سيئة من قبل أغلب المستخدمين، إذ يتم ثنيه أو لفّه حول بعض الأشياء والتى يجب أن يكون بعيدا عنها كل البعد، حسب موقع العربية.

كما أن استبدال الكابل الأصلى بواحد جديد ورخيص لن يحل المشكلة، وذلك لأن الكابلات عالية الجودة توفر أسلاكا نحاسية وغطاء سميكا ما يجعلها أكثر مقاومة للتلف، فى حين تستخدم الكابلات الرخيصة الألمنيوم وغيرها من البدائل التى لا تتماسك.

مصدر الطاقة

السؤال الواضح التالى هو من أين تحصل على الطاقة؟ إذا كان لديك كابل USB موصول بالحاسب المحمول سيتم شحن الهواتف الذكية ببطء، كما هو الحال مع الشحن اللاسلكى Qi، فى حين أن Qi هى تقنية رائعة، إلا أن هذا الأمر يأتى على حساب السرعة.

وأفضل حل هو أن يكون هاتفك موصولًا مباشرة بالطاقة الرئيسية فى مقبس الحائط، ومع ذلك يمكن أن يكون هذا مشكلة خاصةً إذا كنت فى مبنى قديم حيث قد تكون الأسلاك غير واضحة بعض الشيء.

محول الطاقة

من المحتمل أن المحول الفعلى الذى تستخدمه هو الذى يتسبب فى شحن البطارية ببطء، حيث يمكن أن يؤدى تبديل المحولات بين الهواتف إلى مزج الجهد الكهربائى والقوة الكهربائية والتيار الكهربائى وما إلى ذلك.

وهذا هو السبب فى أنه من الأفضل التمسك بالمحول الذى يأتى مع هاتفك أو على الأقل إلقاء نظرة على الكتابة الدقيقة الموجودة على الشاحن واستبدالها بآخر من نفس النوع.

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الهاتف قديم

إذا كنت تجلس هناك تتساءل عن السبب الذى يجعل جهاز هاتفك الذكى يستغرق وقتًا طويلاً لشحنه، فربما يرجع ذلك إلى أن الجهاز يتآكل بعد عدة سنوات من الاستخدام، حيث إن المعالجات الأحدث تدعم الشحن السريع، ويمكن للعديد من الهواتف الذكية المحمولة الأحدث الحصول على أربع ساعات من الاستخدام بعد توصيلها بالشحن لمدة 10 دقائق فقط.

كما يمكن أن تكون بطاريتك هى السبب، لذا اسأل نفسك كم عمرها؟! هناك ميزة واحدة على الأقل فى الهواتف القديمة وهى البطارية القابلة للإزالة، لذلك إذا كان يمكنك إخراجها ففكر فى استبدالها إذا لم تعد تشحن بشكل طبيعي.

استخدام الهاتف أثناء الشحن

إن استخدام الهواتف الذكية أثناء الشحن يمنعه من التقدم فى الشحن، ولذلك من الأفضل أن تترك الهاتف يشحن دون أن تستخدمه، والأفضل من ذلك أن تقوم بإيقاف تشغيل الهاتف الذكى أثناء القيام بشحنه.

تطبيقات الخلفية

تشغيل الهواتف الذكية الخاص بك مع الكثير من التطبيقات هو أمر رائع، لكن كم منهم يعمل فى الخلفية ويستنزف عمر البطارية؟ تُعد تطبيقات الخلفية مشكلة مزعجة على أندرويد، فإذا كان لديك الكثير من التطبيقات التى تعمل فى الخلفية فسوف تستهلك الطاقة، وسيؤدى هذا بدوره إلى شحن جهازك ببطء أكثر.